أنا أتشارك ‘المستند (13)’ معك

عندما ينطق القاضي عن قوس المحكمة، حكم على المتهم ، ويضرب بمطرقته، يوضع القيد على المحكوم، وتفتح أبواب السجون معلنة عن فصل جديد من قصة السجين والسجّان. إنهم نزلاء السجون في العراق والحقوق المنسية.

واقع السجون :

أوضاع السجون العراقية سيئة جداً بسبب تكدس السجناء والإهمال وانعدام الخدمات وانتشار الكثير من الأمراض وانعدام الاهتمام والعلاج الطبي ، إن مباني جميع مراكز الاحتجاز والسجون قديمة العهد، وبعضها قديم جداً، واغلبها لا توافق المعايير الدولية للسجون وكرامة حقوق الإنسان، تحوي مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية ولفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة.

التعذيب :

رغم أن العراق شرّع قانون انضمامه لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم (30) لسنة 2008، إلا أن القانون لم يفعل، ولم يجد طريقه للتنفيذ ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق السجناء، تستخدم السلطات العراقية جرائم التعذيب ( عبر الصعق بالكهرباء والطعن بالسكاكين والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب) في مراحل عدة، لكن أبرزها تلك المتعلقة بالتحقيق، فخلال التحقيق يتعرض المتهمون إلى عمليات تعذيب كبيرة وقاسية، ولم تكن عمليات التعذيب تشمل هؤلاء فحسب، بل وصلت إلى النشطاء الذين اعتقلتهم السلطات العراقية خلال الاحتجاجات التي انطلقت في محافظة البصرة في النصف الثاني من عام 2018، وصولاً إلى الاحتجاجات التي استمرت طوال عام 2019 و عام 2020 في بعض محافظات.

تجارة الجنس :

من ضمن الانتهاكات الخطيرة داخل سجون العراق هو وجود تجارة الجنس داخل السجون كون هنالك سجناء أثرياء وتابعين لعصابات واحزاب متنفذة في السلطة ومن خلال تواطئ إدارة السجون تتم صفقات تجارة الجنس بصورة سلسة وتكتم الجهات المسؤولة رغم السجون ورغم وجود لجان تحقيقية بهذه الموضوع الخطير الا ان اللجان لا تفصح بنهاية تحقيقها عن نتائج هذه القضية.

ملف الطعام :

على الرغم من تشكيل وزارة العدل ( المسؤولة عن أداة السجون) لجاناً إلى السجون للتأكد من مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه متعهدو الطعام إلى السجناء، إلا أن إدارة السجون تشدد على السجناء بخصوص عدم التحدث عن الطعام أمام لجان وزارة العدل، وأن مصير السجين الذي لا يطيع الأوامر مصيره التعذيب وعقوبات قاسية أخرى. وان دائرة الإصلاح والسجن التابعة لوزارة العدل تتعاقد مع شركات لتجهيز الطعام لكن تلك الشركات لا تفي بالشروط والتجهيز المتفق عليها قانوناً، إذ تنص المادة (12- ثانياً/ ب) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، على أنه “يشترط في طعام النزيل والمودع أن يكون صحياً وكافياً ومناسباً لديانة ومعتقد النزيل أو المودع و أن يكون الطعام بكميات كافية ووجبات محددة مع توفير الفواكه واللحم، والاهتمام بالجانب الصحي الا ان واقع السجون عكس هذا الشي كليا. تجبر رداءة الطعام السجناء على شراء ما يباع في الحوانيت بأسعار مضاعفة عما هو عليه الحال في الخارج.

التأهيل والاندماج :

غياب برامج التأهيل النفسي والسلوكي للسجناء، وإشراكهم في دورات توعية دينية وتثقيفية “للتوعية بمخاطر الأفكار المتطرفة وغياب الكوادر التعليمية الكفوء للعمل في هذا الاختصاصات والمجاملات

نتجت عن هذه الأخطاء الفادحة من انتشار متطرفين و مجرمين خطرين ،.

أن السجون في العراق “تُخرّج دفعات ليست اعتيادية من المجرمين، كانوا قد دخلوا السجون بتهم عادية وبسيطة أو كيدية . إلا أن بعض العصابات والمجرمين تتولى غسل أدمغتهم واستقطابهم.

المحامي والناشط الحقوقي حمزة رشيد

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