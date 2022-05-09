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‹إنقاذ الوطن›: منفتحون على المؤمنين بحكومة الأغلبية .. حوارنا مع المستقلين مستمر

أكد تحالف (إنقاذ الوطن) انفتاحه على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار حواراته مع النواب المستقلين.

وعقد التحالف المؤلف من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة اجتماعاً بأربيل.

وقال التحالف في بيان أصدره بعد اختتام اجتماعه إنه “منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية، وقد اتفق التحالف على يأخذ مجلس النواب دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين وكذلك ممارسة دوره الرقابي.

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