اربيل.. رجل يقتل زوجته ويخفي جثتها في حاوية النفايات

اعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الإثنين، أن رجلا أقدم على قتل زوجته بطعنها بالسكين في ناحية شمامك.

وجاء في بيان للمديرية ان شخصا في ناحية شمامك التابعة لأربيل أقدم يوم الاثنين على قتل زوجته بعدة طعنات بالسكين وقام برمي واخفاء جثتها في حاوية للنفايات.

وأضاف؛ أن الشرطة عثرت عصر اليوم الاثنين على جثة امراة عليها اثار ضرب وطعنات بالسكين.

وتابع البيان ان مفارز الشرطة وصلت فورا الى محل الحادث وقامت بنقل الجثة الى معهد الطب العدلي.

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