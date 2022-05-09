الصحة الكوردستانية تنفي تدخلها بمنع وصول الأدوية للسليمانية: بغداد ترسلها مباشرة

نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تدخلها لمنع الحكومة الاتحادية من إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دائرة صحة السليمانية، في رد على نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني بهذا الخصوص.

وقال المتحدث باسم الوزارة، آسو حويزي، في بيان “وزارة الصحة في الإقليم لا تتدخل في عملية توزيع حصص المحافظات من الأدوية وأن ذلك يتم مباشرة من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بغداد”.

وأضاف أن “النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، بريار رشيد، ادعى أن وزارة صحة إقليم كوردستان تمنع وصول الأدوية من بغداد إلى محافظة السليمانية، ومن هنا نُعلم الرأي العام ومواطني السليمانية أن ما قيل لا أساس له وعارٍ عن الصحة، وليس سوى وسيلة لتحقيق مآرب سياسية وإثارة عواطف مواطني السليمانية الأعزاء”.

وأشار إلى أن “النائب أدلى بهذا التصريح دون أن أي يملك أي دراية بآلية وصول الأدوية من بغداد وتوزيعها على محافظات إقليم كوردستان”.

وشدد حويزي على أن “الأدوية تُنقل إلى مذاخر ومستودعات الأدوية في المحافظات بشكل مباشر من بغداد عبر الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) دون مرورها بمستودعات وزارة صحة الإقليم أي أن الأخيرة لا تقوم بتحديد حصص المحافظات من الأدوية”.

وختم بالقول “تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا المرسلة من بغداد إلى إقليم كوردستان للسليمانية وبناء المستشفى الألماني خير دليلٌ على الأعمال المنجزة في المحافظة”، عاداً خدمة جميع المحافظات بدون تمييز من واجبات الوزارة.

وكان النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني بريار رشيد، قد صرح في بيان ان وزارة الصحة الاتحادية “أمنت في الوقت الحالي كمية من الادوية والمستلزمات الطبية المدعومة الى دائرة صحة السليمانية وهي تنتظر دائرة صحة المحافظة ان تشرع باستلامها”.

واضاف “في السابق لم تحبذ وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أن ترسل وزارة الصحة الاتحادية المستلزمات الطبية والادوية بشكل مباشر الى دائرة صحة السليمانية”.

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