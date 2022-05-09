الكاظمي: “اتفاق سنجار” يهدف لبقاء الدولة العراقية وحدها في المنطقة

“لا بد من دعم الأهالي للخطط الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق”

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إن اتفاق سنجار يهدف لبقاء الدولة العراقية وحدها في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من أهالي قضاء سنجار، ضم عدداً من وجهاء القضاء وشيوخ العشائر فيه، حسب بيان أصدره مكتب الكاظمي.

وبحسب البيان فقد استمع الكاظمي إلى “شرح عن الأوضاع الأمنية والمعاشية في القضاء، والصعوبات والتحديات التي يواجهها الأهالي هناك”.

واطلع الكاظمي على أهمّ ما تقدم به الوفد من متطلبات، من أجل استكمال مفردات أمن القضاء، وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أنه قد زار القضاء مرّتين واطلع عن كثب على أهم احتياجاته ومشكلاته.

وأكد الكاظمي على أهمية تثبيت الاستقرار وتدعيم جوانب سير الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي لأهالي القضاء، وتفويت الفرصة على فلول الإرهاب، وأن القضاء يحظى باهتمام استثنائي في خطط الحكومة.

وأضاف أن “الاتفاق الذي سبق أن عقد في سنجار هدفه أن تبقى الدولة العراقية هي الوجود الوحيد والحاضر هناك، ولا بد من دعم الأهالي للخطط الأمنية ومعالجة الأخطاء التي حصلت في السابق”.

ووجه رئيس الوزراء “الجهات المعنية بالإسراع في إتمام إجراءات تأسيس صندوق إعمار سنجار، وإدراج تعيين عدد من أبناء القضاء في سلك الأجهزة الأمنية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبلة”.

وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة.

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