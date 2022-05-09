بعد أن أخفى عضويته في “العصائب”.. الحكم على عراقي بالسجن والإبعاد من الولايات المتحدة

قالت وزارة العدل الأميركية إن مواطنا عراقيا حكم بالسجن أربع سنوات في سجن فيدرالي بعد إدانته بتهمة الكذب بشأن عضويته في ميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لطهران.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن جاسب حافظ سعدون الفوادي، البالغ من العمر 36 عاما ويسكن مدينة غيديس بولاية نيويورك، سيرحل من الولايات المتحدة بعد قضائه فترة السجن.

وأضاف البيان أن الفوادي أدلى ببيانات كاذبة عند تقديمه طلب الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وكذلك أثناء إجراء مقابلة شفوية مع مسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة.

وتابع البيان أن “الفوادي وكجزء من إقراره بالذنب، اعترف أنه نفى كذبا في طلب مكتوب أرسل بالبريد إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في مدينة سيراكيوز بنيويورك في 8 يونيو 2017، كونه عضوا في أي مجموعة تشارك في أنشطة عنيفة”.

وأشار البيان إلى أن “الفوادي كان كاذبا لأنه منذ عيد ميلاده السادس والعشرين، وخلال إقامته في العراق، كان عضوا في عصائب أهل الحق، وهي مليشيا شيعية ومنظمة شبه عسكرية مدعومة من إيران”.

“واعترف الفوادي أيضا بأنه أعاد تأكيد تصريحاته المكتوبة السابقة بشكل كاذب خلال مقابلة شفهية وجها لوجه مع خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في سيراكيوز في 9 أبريل 2019″، وفقا للبيان.

البيان أكد أن “الفوادي سافر إلى سوريا في عام 2013 من أجل الانخراط في عمليات قتالية لصالح عصائب أهل الحق ودعم النظام السوري”.

وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن الفوادي “أخفى سفره إلى سوريا وإيران والأردن عندما تقدم بطلب للحصول على اللجوء وفي طلبه للحصول على الإقامة الدائمة”.