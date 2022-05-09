بوتين: تعرّف على “عشيقة” الزعيم الروسي

توم بول بي بي سي نيوز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاعبة الجمباز الروسية ألينا كاباييفا في عام 2004

فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقد تشمل العقوبات الوشيكة ألينا كاباييفا، السياسية وقطب الإعلام ولاعبة الجمباز السابقة، و”عشيقة” بوتين السرية وأم بعض أبنائه إن صحّت الشائعات المنتشرة حولها.

وتهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وغيره إلى معاقبة الدائرة المقربة من بوتين، من سياسيين ومسؤولين آخرين يتهمون بالحصول على بعض الامتيازات لقربهم من بوتين.

وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على ابنتيه ماريا فورونتسوفا 36 عاماً، وكاترينا تيخونوفا، 35 عاماً، من زوجته السابقة لودميلا.

وحتى الآن لم تفرض عقوبات على كاباييفا رغم ما يقال عن صلتها ببوتين. ربما شعرت كاباييفا ان العقوبات ستطالها؛ فقد طالبت عريضة انتشرت على الإنترنت في مارس / آذار بطردها من سويسرا حيث تقيم حالياً.

وأكدت مصادر لبي بي سي أنها مدرجة في أحدث قائمة للأشخاص الذين سيعاقبهم الاتحاد الأوروبي.

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