Posted on by

بوقت قياسي.. شرطة أربيل تعلن القبض على المتهم بقتل زوجته

أفادت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بانها اعتقلت رجلا قتل زوجته بعد ساعات من ارتكاب جريمته، مبينة أنها جاءت إثر خلاف بينهما على مشكلة عائلية.

وجاء في بيان للمديرية انه بعد ورود معلومات لشرطة محافظة اربيل بوجود حادث قتل في منطقة تعجيل الجديدة في حدود ناحية شمامك قامت قواتها بالتوجه فورا الى محل الحادث وتبين لها أن امرأة باسم (بهار زكريا فتاح) وتبلغ من العمر 33 عاما وجدت مقتولة.

وأضاف البيان؛ أنه بعد متابعة الحادث استطاعت قوات شرطة محافظة أربيل بعد أقل من 5 ساعات اعتقال زوجها المدعو (ا ظ م) الذي قام بعد حصول مشادة بينهما بسبب مشكلة عائلية بضربها وبعد إيصالها الى المستشفى فارقت الحياة.

وأضاف البيان أنه تم فتح ملف تحقيق بالحادث، مبينا ان المتهم المذكور محتجز لدى شرطة أربيل.

وأعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن شخصا في ناحية شمامك التابعة لأربيل أقدم على قتل زوجته بعدة طعنات بالسكين وقام برمي واخفاء جثتها في حاوية للنفايات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close