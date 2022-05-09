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خطة لحماية أبراج الكهرباء من عمليات التخريب

كشفت وزارة الكهرباء عن وضع خطة لحماية أبراج نقل الطاقة ومنع استهدافها كما حصل في الموسم الصيفي السابق، مشددة على أن الجهد يتضمن تسيير أفواج طوارئ وطائرات مسيرة فضلاً عن نصب كاميرات حرارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «حماية أبراج نقل الطاقة من الاستهداف من قبل الإرهابيين، هي مسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع».

وأضاف موسى، أن «المخاوف من استهداف الأبراج مشروعة، بعد ان تعرضت إلى عمليات تخريب واسعة خلال فصل الصيف الماضي».

وأشار، إلى أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه الجميع بتكثيف الجهد العسكري والأمني والاستخباري وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء لحماية الأبراج، وهناك استنفار كامل لهذه الجهود».

وبين موسى، أن «هذه الخطة تتضمن تسيير أفواج طوارئ والطائرات المسيرة ونصب كاميرات حرارية ونشر خلايا استخبارية تتولى إيصال المعلومات عن أي عمل مشتبه به بأنه إرهابي او إجرامي».

ومضى موسى، إلى أن «وزارة الكهرباء تأمل بعدم تكرار تلك الحوادث، وهناك إرادة رسمية للحد منها من أجل توفير الطاقة الكهربائية إلى المواطن».

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