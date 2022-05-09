دعا لبناء مجمعات سكنية في الصحراء.. الزاملي يطالب وزارة الاعمار بحملة “عاجلة” لإكساء “طرق الموت”

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، يوم الإثنين، وزارة الإعمار والإسكان بحملة “عاجلة” لاكساء وتأهيل طرق “الموت” والخارجية للحد من تكرار الحوادث المرورية “المأساوية”، وفيما لفت الى تخصيص المبالغ الكافية للإسهام باستكمال مشاريع الوزارة، أكد ضرورة استغلال الأراضي الشاسعة لبناء مجمعات سكنية عمودية لتخفيف أزمة السكن.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، استقبل بمكتبه، اليوم الإثنين، وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة نازلين محمد، بحضور النائب الثاني شاخوان عبدالله، لبحث المشاريع التي تخص قطاع الاسكان والاعمار في البلد، وسبل معالجة موضوعة تكرار الحوادث المرورية المأساوية”.

وطالب الزاملي، كل الجهات الحكومية المعنية سيما وزارة الاعمار بـ”ضرورة المباشرة بإطلاق حملة عاجلة لإكساء وتوسعة وتأهيل شاملة لطرق (الموت) والخارجية برمتها للحد من تكرار الحوادث المرورية المأساوية التي تصاعدت في الآونة الاخيرة والتي أودت بحياة الكثير من المواطنين الابرياء، واعطاء الاولوية للمشاريع الخدمية التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة، والتي تنفذها الوزارة في قطاعات البلديات والسكن و الماء والمجاري وتأهيل الطرق السريعة والجسور وإنشاء المدارس”.

ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان الى “ضرورة استغلال الأراضي الشاسعة والصحراوية لبناء مجمعات سكنية عمودية لتخفيف أزمة السكن، ومنح دور أكبر للشركات الوطنية الرابحة في تنفيذ كل المشاريع الاستراتيجية والعمرانية – الخدمية التي ذكرت آنفاً”.

وأبدى النائب الأول، حرص مجلس النواب على “زيادة التخصيصات المالية الكافية للوزارة في موازنة العام الجاري، ومراقبة التنفيذ بما يسهم في الإسراع في استكمال انشاء كل المشاريع المتلكئة ذات الصلة سيما المتعلقة منها باكساء الطرق الخارجية وتأثيثها بالعلامات والإشارات الدلالة والتفاصيل اللازمة”.

وتعاني البنية التحتية في العراق بشكل عام من التهالك فيما يشكو قطاع الطرق والجسور من الإهمال مع تسجيل حالات وفاة يومية تقريباً على الطرق الخارجية والتي يسمي بعضها بطرق “الموت” لكثرة حصول حوادث السير المستمرة.

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