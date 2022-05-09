رغم صعوبة “حاجر الـ 40 نائبا”.. مبادرة الصدر “مخرج للانسداد” السياسي العراقي

بنهاية شهر رمضان انتهت مهلة زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، لمنافسيه السياسيين (الإطار الشيعي) من أجل تشكيل أغلبية برلمانية تؤهلهم لترشيح حكومة في البلاد، بعد نحو سبعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية “المبكرة” في البلاد.

ومع نهاية المهلة، قدم زعيم التيار مبادرة جديدة تتمثل بمنح الفرصة لـ”النواب المستقلين” لتشكيل تحالف اشترط أن يحتوي على 40 نائبا على الأقل، وقال إنه سيمنحهم الفرصة لترشيح حكومة، تعهد بالتصويت عليها، وعدم الاشتراك بها بوزراء.

وبعد أيام على إعلان الصدر المبادرة الجديدة، تصاعد النقاش السياسي في العراق حول إمكانية تحقيق شرط الـ 40 نائبا، خاصة أن هناك تشكيكا في إمكانية أن يحقق المستقلون هذا الأمر، باعتبار أن هناك وجهات نظر مختلفة بين المستقلين حول ما يطرحه الصدر.

ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد المعموري، إن “مبادرة الصدر التي طرحها تشكل مخرجا محتملا من الانسداد السياسي الحالي”.

ويضيف المعموري لموقع “الحرة” أن “الكرة أصبحت في ملعب المستقلين الآن بعد أن أثبت الإطار عدم قدرته على تشكيل أغلبية أو حتى فتح حوارات”، مؤكدا أن “عتبة الأربعين مقعدا التي اشترطها الصدر ستجبر المستقلين على أن يكونوا كتلة واحدة، وستفتح مزيدا من الحوارات بينهم، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي”.

ويختم المعموري بالقول إن “على المستقلين الآن إثبات قدرتهم على تشكيل حكومة، وعلى تجاوز أي خلافات قد تكون بينهم”.

لكن المهمة هذه قد لا تكون بهذه السهولة، خاصة وأن المستقلين مقسمون إلى كتل برلمانية صغيرة، برز أغلبها نتيجة لتظاهرات تشرين التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي عام 2019.

ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد نعناع، إن “من الصعب لحد هذه اللحظة التكهن بطبيعة ردود المستقلين بشكل جماعي”.

وينقسم المستقلون في البرلمان العراقي إلى ثلاث مجموعات بحسب الانتماء، وفقا لنعناع الذي يقول إن جزءا من المستقلين “متعاطفون مع الإطار التنسيقي الشيعي، وإن دخلوا الانتخابات بشكل مستقل، وجزء آخر هم مستقلون ينتمون إلى كتل صغيرة مثل امتداد والجيل الجديد قد يكونوا أكثر قربا من التحالف الصدري – الكردي (إنقاذ وطن) من غيرهم، وجزء ثالث بعيد عن التكتلين الكبيرين”.

وبحسب نعناع فإن المجموعات الثلاث للمستقلين العراقيين “بعيدة عن الوصول إلى 40 مقعدا، في حال لم تتحالف مع بعضها البعض”.