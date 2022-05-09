روسيا وأوكرانيا: خرائط توضح مستجدات الحرب والتطورات على الأرض

كانت روسيا قد غزت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بيد أن قواتها انسحبت من محيط العاصمة كييف والمناطق المجاورة إلى بيلاروسيا وغرب روسيا في أوائل أبريل/نيسان.

أعادت روسيا، منذ ذلك الوقت، تركيز جهودها بغية السيطرة على شرق وجنوب أوكرانيا.

الروس يعيدون تجميع صفوفهم في الشرق

قال مسؤولون روس إن قواتهم تقاتل من أجل “تحرير كامل” منطقة دونباس، التي تشير على نطاق واسع إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، التي كان الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا يسيطرون على مناطق كبيرة فيها قبل الغزو.

ويبدو أن القوات الروسية قد توقفت جنوب إيزيوم، وهي حاليا تعيد تجميع صفوفها، وفقا لبيانات معهد دراسات الحروب، إذ تمكنت القوات الأوكرانية من صد أي مساعي للتقدم حتى الآن.