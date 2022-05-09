Posted on by

روسيا وأوكرانيا: خرائط توضح مستجدات الحرب والتطورات على الأرض

أوكرانيا

الحملة العسكرية الروسية متواصلة في أوكرانيا

تواصل القوات الروسية تركيز هجماتها على المناطق الشرقية لأوكرانيا، بينما تبطيء المقاومة هناك تقدم موسكو.

فيما يلي آخر تطورات الوضع:

  • بعد 10 أسابيع، لم تسيطر القوات الروسية التي غزت أوكرانيا على أي مدن رئيسية.
  • في شرقي أوكرانيا، سيطرت القوات الروسية على بلدة بوباسنا، لكنها لم تحرز إلا تقدما طفيفا خلال الأيام الماضية.
  • الدفاعات الأوكرانية القوية في منطقة دونباس صامدة حاليا.
  • تواجه القوات الروسية حاليا هجمات مضادة من القوات الأوكرانية حول خاركيف.
  • استمرار الجهود الرامية إلى إنقاذ المدنيين المحاصرين في مصنع ماريوبول.
  • مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا

    كانت روسيا قد غزت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، بيد أن قواتها انسحبت من محيط العاصمة كييف والمناطق المجاورة إلى بيلاروسيا وغرب روسيا في أوائل أبريل/نيسان.

    أعادت روسيا، منذ ذلك الوقت، تركيز جهودها بغية السيطرة على شرق وجنوب أوكرانيا.

    الروس يعيدون تجميع صفوفهم في الشرق

    قال مسؤولون روس إن قواتهم تقاتل من أجل “تحرير كامل” منطقة دونباس، التي تشير على نطاق واسع إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، التي كان الانفصاليون الذين تدعمهم روسيا يسيطرون على مناطق كبيرة فيها قبل الغزو.

    مناطق يسيطر عليها الأوكرانيونويبدو أن القوات الروسية قد توقفت جنوب إيزيوم، وهي حاليا تعيد تجميع صفوفها، وفقا لبيانات معهد دراسات الحروب، إذ تمكنت القوات الأوكرانية من صد أي مساعي للتقدم حتى الآن.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close