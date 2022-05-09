سنجار تترقب حلاً سياسياً جذرياً ينهي الصراع والمظاهر المسلحة

ترجمة: حامد احمد

حذر تقرير أميركي من تفاقم الأوضاع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، ورأى أن عودة التوترات الأخيرة تمثل فشلاً للحلول السابقة، داعيا إلى إيجاد معالجات جذرية تنصب على الاهتمام بالمكون الايزيدي مع أهمية استمرار الدعم الدولي لاسيما على صعيد الإعمار لتأمين عودة النازحين، مشدداً على ضرورة إبعاد المظاهر المسلحة والمفسدين عن المدينة.

ذكر تقرير نشر على موقع (ذي ناشنال انترست) الأميركي للدراسات والبحوث، وترجمته (المدى)، ان “منطقة سنجار بحاجة الى حل سياسي جذري يعيد لها الحياة يقوده ايزيديون ومدعوم برعاية دولية كبيرة”.

وأشار التقرير، إلى “وقوع اشتباكات في 2 أيار بين الجيش العراقي وفصائل مسلحة من وحدات حماية سنجار YBS”.

وتابع، أن “التقارير الأولية تحدثت عن وقوع خسائر بين الطرفين وتهجير آلاف المدنيين، وان الجيش اعطى تلك الفصائل انذارا نهائيا للانسحاب”.

ولفت التقرير الأميركي، إلى أن “عودة التوترات في سنجار ما هي الا دليل على فشل في الجانب السياسي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي”.

وشدد، على أن “حالة عدم الاستقرار هذه قد تستمر وسيكون لذلك مردود سلبي على الايزيديين المدنيين أولا وأخيرا وعلى الجانب السلمي والأمني للعراق والمنطقة”.

في الوقت الراهن، يؤكد التقرير، أن “الخط الدبلوماسي الرئيسي في جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة هي اتفاقية سنجار التي تم التوصل اليها بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في تشرين الأول عام 2020، والتي لاقت ترحيباً من أطراف دولية عدة بضمنها الولايات المتحدة وتركيا”.

ونوه التقرير، الى ان “تدخل فصائل مسلحة في مصير سنجار من اتباع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي السورية YPG في آب عام 2014 عندما تعرضت المنطقة للغزو من قبل تنظيم داعش الإرهابي، هي من ضمن أسباب التحديات الحالية التي تواجهها سنجار”.

ويواصل، أن “الفراغ الأمني في حينها سمح لهذه الفصائل المسلحة بالتدخل والتي ترفض الانسحاب من المنطقة وفقا للاتفاقية مما جعل الوضع الان أكثر هشاشة والمدنيين من الايزيديين هم من يدفعون الثمن”.

ويجد التقرير، أن “ما تحتاجه سنجار الان حلاً سياسياً جوهرياً يكون للايزيديين دور رئيس فيه وبدعم دولي مهم”.

وأردف، أن “كثيرا من الايزيديين الان انضموا وانخرطوا في مجاميع مسلحة مختلفة وأودعوا حمايتهم لدى هياكل سياسية متعددة”.

وتحدث التقرير، عن “اعداد أكبر بكثير آخرين يعانون النزوح ويقيمون في مخيمات غير قادرين على العودة الى منازلهم بعد ما يقارب من ثمان سنوات من تعرضهم لهجوم داعش”.

ونصح بـ “إيجاد حل يشارك فيه ايزيديون وبوساطة دولية نزيهة، كون ذلك قد يمنع أي تدخلات خارجية”.

وأفاد التقرير، بأن “مثل هكذا حل يعطي سنجار درجة مهمة من السيطرة المحلية على امنها وعندها سيكون أهالي سنجار في حل من الاعتماد على قوى خارجية للتدخل بمصيرها والتخلص من المظاهر المسلحة متعددة الأطراف”.

وشدد، على أهمية “منح الايزيديين قوة وسلطة سياسية ذات معنى لكي يقفوا بوجه المصالح الخارجية المتنافسة عليها”، موضحاً ان “تعزيز المؤسسات السياسية والشراكة السياسية في سنجار قد يخلق أسسا للسلام والتعايش في المنطقة”.

وذكر التقرير، أن “هذه الأهداف لكي تتحقق يجب ان تكون سنجار خالية من الصراع المسلح مع اتخاذ خطوات لمنع وقوع أية حوادث عنف مستقبلية ناجمة عن تدخلات محلية وخارجية”.

وطالب، “المجتمع الدولي بان يستثمر في مجال إعادة الاعمار”، لافتاً إلى أن “أي استقرار أمني وسياسي لا يمكن له ان يستمر بدون وجود موارد أساسية لضمان العيش”، وذهب إلى أن “زيادة جهود إعادة الاعمار قد تسهل عودة النازحين”.

ومضى التقرير، إلى أن “وجود سنجار آمنة وقوية وتعايش بين اهاليها والسلطات المحلية فيها هو السبيل الوحيد لضمان العدالة للناجين من حملة الإبادة للايزيديين ومن حدوث انتهاكات مستقبلية ضدهم وضمان لاستقرار مستدام في المنطقة”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي، قد أعربت عن قلقها من تطورات الأوضاع في سنجار وما لذلك من عواقب على المدنيين.

وقالت البعثة في بيان لها تابعته (المدى)، “ينبغي ان تكون سلامة وامن أهالي سنجار في صلب وصدارة الاهتمام، لقد عانوا كثيرا في الماضي وهم يستحقون السلام تحت سيطرة الدولة”، وأشار البيان، إلى ضرورة “ألا يكون هناك مكان في سنجار للمفسدين”.

 عن: ذي ناشنال انترست

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