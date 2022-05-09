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صحة الكرخ / ولادة توأم متلاصق لاول مرة في مستشفى اليرموك التعليمي 

احمد شاكر السوداني
اجرى فريق طبي متخصص نسائية و توليد في مستشفى اليرموك التعليمي عملية قيصرية و ولادة توأم متلاصق ذكور ولادة (سيامية)
ذكر استشارية نسائية و توليد الدكتورة (ذكرى محسن سهيل) ادخلت المريضة الى المستشفى كحالة طارئة و كانت تعاني من الام و اعراض ولادة حيث اجريت لها كافة الفحوصات اللازمة و بناءا على نتائج الفحوصات تم ادخال المريضة الى صالة العمليات حيث تم ولادة التوأم المتلاصق في منطقة البطن و ادخالهم الى ردهة  انعاش الأطفال حديثي الولادة من قبل شعبة الخدج و الام و طفليها بحالة صحية جيدة .
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