صحة الكرخ / ولادة توأم متلاصق لاول مرة في مستشفى اليرموك التعليمي 

احمد شاكر السوداني

اجرى فريق طبي متخصص نسائية و توليد في مستشفى اليرموك التعليمي عملية قيصرية و ولادة توأم متلاصق ذكور ولادة (سيامية)

ذكر استشارية نسائية و توليد الدكتورة (ذكرى محسن سهيل) ادخلت المريضة الى المستشفى كحالة طارئة و كانت تعاني من الام و اعراض ولادة حيث اجريت لها كافة الفحوصات اللازمة و بناءا على نتائج الفحوصات تم ادخال المريضة الى صالة العمليات حيث تم ولادة التوأم المتلاصق في منطقة البطن و ادخالهم الى ردهة انعاش الأطفال حديثي الولادة من قبل شعبة الخدج و الام و طفليها بحالة صحية جيدة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط