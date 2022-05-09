عقد الزواج اخطر عقد في حياة الانسان (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

1- يتصور الزوج او الزوجة ان عقد الزواج من السهولة التلاعب به، فاذا كان تصوره او تصورها هكذا فعليه ان يعرف ان نار جهنم قاب قوسين او ادنى محيطة به لانه قد يخون العقد يوميا او بشكل متكرر بعدم الالتزام ببنوده التي هي في الاساس ان على الزوج إعاشة الزوجة واطفالها، وأن تلتزم الزوجة بما يطلبه زوجها منها وان لا تقوم بعمل الا برضاه عدا عدم ممانعته بأداء فرائض عبادتها. فخيانة العقد أي عدم الالتزام ببنوده يوميا او اسبوعيا يعني مئات بل الاف المرات من الخيانة خلال الحياة الزوجية. وهذه الحالة تشبه مئات او الاف السرقات او خيانة العقود المختلفة مع الناس التي عادة لا تزيد في اقصاها عن عشرات المرات خلال حياة الإنسان. وبهذا فان التوقيع التحريري او الشفوي على عقد الزواج من أخطر الأمور في حياة الإنسان. فالرجل الذي لا يوفر متطلبات العيش لأسرته والمرأة التي ترفض ما يطلبه زوجها كلما اراد ذلك او تعمل بدون رضاه فان في كل مرة يحصل ذلك تسجل خيانة للعقد إن كان الزوج الذي لا يوفر الطعام والسكن وغير ذلك المتعارف عليه لزوجته كل يوم، أو الزوجة التي ترفض طلبه او تعمل بدون رضاه كل يوم فكل مرة تعتبر خيانة.

2- ان خيانة زوجة نوح وزوجة لوط ماهي الا عدم الالتزام ببنود العقد بين زوجين. قال تعالى “كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا” (التحريم 10).

3- ان الله لا يهدي كيد الخائنين قال الله تعالى “وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ” (يوسف 52).

4- يعرف الزواج بأنه اقتران شئ باخر. ولهذا تسمى إجراءات الزواج بالقران والعقد بعقد القران. والزواج لغة ضم الشئ الى شئ اخر. وعقد القران شرعا الجمع بين الزوجين بالزواج. ومن ألفاظ الزواج: النكاح. ورد أن النكاح هو عقد الرجل على المرأة بدخول أم لا. قال الله عز من قائل “فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ” (النساء 3) وقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ).

5- ان يكون الزوج سهلا عفوا في التعامل “وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” (البقرة 237) والله تعالى هو المراقب البصير.

6- جاء في الرد على الاستفسارات للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني: السؤال: هل يحقّ للزوجة عدم الامتثال لأمر الزوج في حال كونها محتاجة إلى العمل وإن كان في فترات مختلفة وقد يكون نهاراً أو عصراً حسب عرض الشركة أو المؤسسة التي توفّر هذه الوظيفة، ولكن الزوج يرفض عمل الزوجة من بعد الظهيرة؟ الجواب: إذا تزوّجها وهي عاملة أو اشترطت عليه ذلك في العقد فيجوز لها ذلك، وإلّا فلا يجوز. السؤال: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضا زوجها؟ الجواب: لا مانع، إلّا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له. السؤال: هل يحقّ للزوج منع زوجته من الاستماع للأغاني ومشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج غير المحتشمة وغير الأخلاقيّة؟ الجواب: نعم، يحقّ له.

7- قال الله سبحانه ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً” (النساء:1). ان من التقوى التزاوج والانجاب.

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