غاز كردستان.. بديل واعد للغاز الروسي يصطدم بجملة تحديات

تسعى حكومة إقليم كردستان إلى نقل الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية، عبر تركيا، فيما يواجه المشروع الناشئ جملة تحديات، بسبب امتداداته الإقليمية والمحلية، فضلاً عن التباين القانوني إزاء هذا المسار. وعقدت حكومة كردستان، في شهر شباط/ فبراير الماضي، اتفاقاً مع شركة كار غروب لتمديد خط أنابيبها الغازية لتصل إلى الحدود التركية، وتنفيذ المشروع بشكل كامل خلال 16 شهراً،

لإيصال خط أنابيب بحجم 36 أنجاً للغاز الطبيعي من حقل (خورمور) الغازي إلى أربيل، ومدّ أنبوب آخر بحجم 52 أنجاً من أربيل إلى دهوك، وبذلك يصبح خط الأنابيب الغازية لإقليم كردستان على بعد 35 كيلومتراً من الحدود التركية. ويرى متخصصون أن هذا المشروع مهم وستراتيجي وخطوة قد تُعزز الموارد المالية للبلاد، فضلاً عن كونه “فرصة” في ظل أزمة غاز عالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية والذي يمكن أن يكون أحد الخيارات المهمة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز الكردستاني كبديل محتمل وواعد للغاز الروسي.

ويأتي الحراك الكردي الأخير ضمن مساعي الإقليم نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي، فبعد تصدير النفط، جاء دور فتح ملف الغاز مع أوروبا في ظل توجه القارة العجوز للبحث عن بدائل للغاز الروسي بعد الحرب على أوكرانيا.

لكن على رغم الأهمية الستراتيجية للمشروع، فإنه يواجه جملة تحديات داخلية وخارجية، بسبب ارتباطه بالحكومة الاتحادية، فضلاً عن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني الرافض لتصدير الغاز دون مشاورته وشروطه، إضافة إلى الرفض الإيراني باعتبار ان الغاز الكردستاني سيكون منافسا لها. يُضاف إلى ذلك تحفظ روسي مفاده بأن صادرات الإقليم الغازية، ستزاحم صادرات موسكو إلى أنقرة.

وعقب الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، الشهر الماضي، نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر عراقية وتركية وأمريكية قولها، إن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز تعد جزءا مما أغضب إيران ودفعها لقصف أربيل، بـ12 صاروخا باليستيا. وأكد مسؤولون عراقيون وأتراك أنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيس كان التشويش على خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا. في هذا الإطار يرى عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح صبحي، أن “الإقليم ملتزم بقرارات وقوانين الحكومة الاتحادية، وستكون هناك جولة تفاوضية لتنسيق تصدير النفط والغاز معها”.

ورأى صبحي خلال حديث لـ(المدى)، أن “دول العالم تترقب أزمة في النفط والغاز، فيما تتجه الأنظار نحو الدول المنتجة للغاز لتغطية النقص الحاصل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأن إقليم كردستان أحد مصدري الطاقة، والنفط بالدرجة الأساس، مما يتطلب اتخاذ خطوات لإنشاء خطوط غاز من إقليم كردستان إلى تركيا ومنها إلى الخارج”. ويرى النائب صبحي، أن “هذا يعتبر إحدى ستراتيجيات حكومة إقليم كردستان في المرحلة المقبلة، فنحن ضمن الخارطة المنتجة للطاقة، ويجب أن نسد نقص الطاقة الذي سيحصل في أوروبا مستقبلاً”. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية إلى أن إقليم كردستان يمتلك 5.6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تشير المصادر إلى أن 3% من احتياطي العالم من الغاز الطبيعي يوجد في إقليم كردستان، ويقدر بـ (100 – 200) تريليون قدم مكعب، إذ يعد حقلا خورملة وكورمور من أكبر الحقول الغازية في إقليم كردستان.

وتقع بعض الحقول الغازية في محافظة السليمانية، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني، برئاسة بافل طالباني، مثل حقل كورمور، وحقل جمجمال، وحقل ميران. بدوره، يرى الخبير في شؤون النفط والطاقة صلاح الموسوي، أن “هذا المشروع، ربما يخلق حالة من التوتر والخلاف الجديد بين المركز والإقليم، خاصة وأن العراق يستورد الغاز بالعملة الصعبة من إيران، لذلك فإن القيام بمد أنبوب إلى الخارج مسألة غير منطقية إطلاقا لبلد يستورد الغاز”.

ويرى الخبير الموسوي في حديث لـ (المدى)، أن “الغاز ينتج من حقل خور مور، وهذا الحقل أسسته الحكومة العراقية عام 1976، وكل الاتفاقيات مع الإقليم تنص على أن أي مشروع نفطي أو غازي تم إنشاؤه قبل 2003، هو يتبع إلى الحكومة العراقية إدارة وملكية وعوائد”.

وتشير إحصاءات وتقارير إلى أن إقليم كردستان يمكنه تصدير 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، بعائدات تصل إلى 60 مليون دولار يوميا، أي مليار و800 مليون دولار شهريا. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في 8 آذار الماضي، أن الإقليم سيبدأ بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا قريبا.

وقال خلال كلمة له في مؤتمر الطاقة العالمي المقام في الإمارات: “سنصبح مصدرا للغاز إلى بقية العراق وتركيا وأوروبا في المستقبل القريب، وسنساعد في تلبية احتياجاتهم من أمن الطاقة. ولدينا بالفعل قدرة نفطية تصديرية، تعمل كشريان حياة اقتصادي أساسي لنا ومورد محتمل حيوي لشركائنا”. وعلى الرغم من بدء المشروع حالياً، فإن خبراء يتحدثون عن حاجة الإقليم إلى نحو خمس سنوات من العمل الستراتيجي، ليستطيع البدء باستخراج وتصدير الغاز في شكل تجاري، فيما لو توافرت الاستثمارات ومعها الاستقرار القانوني والأمني خلال هذه الفترة.

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