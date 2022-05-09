كوردستان تزيد اطلاقات الطوارئ لبحيرة حمرين وديالى تؤكد: التجاوزات تنهب ثلثي المياه

اعلن مسؤول حكومي في اقليم كوردستان، يوم الاحد، زيادة اطلاقات الطوارئ المائية من سد دربندخان نحو بحيرة حمرين في ديالى، فيما اكدت الأخيرة ان التجاوزات “تنهب ثلثي الاطلاقات”.

وقال مدير عام السدود في إقليم كوردستان، رحمن خاني، ان “معدل الاطلاقات من سد دربندخان ارتفع من 30 م3/ثا إلى 50م3/ثا وان معدل الاطلاقات التي تصل بشكل نهائي الى بحيرة حمرين يتجاوز 47 م3/ثا”.

وبين ان “لجنة مشتركة ومختصة من ديالى وادارة كرميان تتابع رفع ومعالجة التجاوزات في المسافات الممتدة من سد دربندخان الى بحيرة حمرين، وعمليات الازالة والمعالجة مستمرة لضمان وصول الاطلاقات الى ديالى وانقاذها من شح المياه”.

فيما كشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، رعد حاتم التميمي، عن “وجود تجاوزات تبدأ من اطراف سد دربندخان وصولا الى حدود حمرين لم تعالج حتى الان وتنهب ثلثي الاطلاقات المائية المتفق عليها بين ديالى وإدارة كرميان”.

وطالب التميمي بـ”إجراءات عقابية رادعة بحق المتجاوزين لمنع هدر المياه خارج الاحتياجات غير الضرورية في ظل ازمة مياه الشرب التي تعانيها غالبية مناطق ديالى”.

وكان مدير الموارد المائية في ادارة كَرميان، مؤيد أحمد شمس الله، قد اكد في وقت سابق ان “وفداً حكومياً من ديالى برئاسة المحافظ ونائبه ومديري الدوائر المختصة زار كَرميان، وتم الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة لديالى من العطش، وتأمين ماء الشرب عبر تعزيز مخزون بحيرة حمرين في المحافظة من سد دربندخان وعبر نهر ديالى”.

وأضاف شمس الله، أن “الاتفاق يقضي بتقليل إطلاقات الأنهر والجداول في كرميان، والتي تتغذى من سد دربندخان إلى نسبة أكثر من 60% وتحويل الإطلاقات إلى بحيرة حمرين في ديالى لتأمين ماء الشرب بسبب الظرف الطارئ الذي تعيشه ديالى ونفاد مصادر المياه إلى جانب تعزيز التعاون بين ديالى وكرميان”.

وأكد المسؤول “تشكيل لجنة من ديالى وكرميان لتنفيذ الاتفاق وتبادل الزيارات الميدانية والعمل على إزالة جميع التجاوزات والضائقات المائية خاصة ضمن حدود محافظة ديالى، لافتاً إلى أن “سد دربندخان سيجهز بحيرة حمرين بالإطلاق المائية والتي ستصل الى 30م3في الثانية”.

وبحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة، تتبع سد حمرين الذي يقع على مجرى نهر الوند في محافظة ديالى، افتتح في حزيران عام 1981، بهدف حماية مدن حوض نهر ديالى من الفيضانات الموسمية.

وتقع بحيرة حمرين شرقي ناحية السعدية وتشكل الخزان الاستراتيجي للمياه في ديالى، وتزود حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري وهي قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب.

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضرراً من الأزمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق أخرى.

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