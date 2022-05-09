مقر بارزاني: اجتماع “انقاذ وطن” بحث تشكيل الحكومة ومبادرة التيار الصدري

أفاد مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، بأن اجتماع قيادات تحالف “انقاذ وطن” بحث تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ومبادرة التيار الصدري.

وقال في بيان إن وفد انقاذ وطن والذي يضم كلا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم ائتلاف عزم خميس الخنجر والقيادي في التيار الصدري حسن العذاري وصل الى اربيل اليوم”، مبينا أن الوفد توجه عقب وصوله مطار اربيل الدولي إلى بيرمام حيث مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني”.

وبين، أن “الوفد اجتمع مع مسعود بارزاني وبحث معه الوضع السياسي العراقي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومبادرات التيار الصدري”، موضحاً أن الاجتماع حضره “فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وريبر احمد مرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية”.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان أدلى به المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، عن استئناف اللقاءات مع الأطراف السياسية العراقية من اجل كسر حالة الانغلاق السياسي المسيطر على المشهد العراقي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل تحالف “إنقاذ وطن”.

وكان الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح كل منهما مبادرة لحل الانسداد، حيث تكونت مبادرة الإطار من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، تضمنت دوراً محورياً للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي، أعقبها مبادرة للصدر، بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإطار التنسيقي، وذلك بعد مهلة لمدة أربعين يوماً منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.

ومع نهاية المهلة يأتي إخفاق جديد بمحاولات الإطار أو التيار في إيجاد تفاهم مع القوى الأخرى لأجل تحديد موعد جديد لعقد جلسة برلمان، تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإكمال استحقاقات الدستور المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة.

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