وزير الموارد المائية يطلع برهم صالح على خطط مواجهة “الجفاف” والأخير يضع حلولاً

اقترح رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الإثنين، جملة من الحلول لمواجهة ازمة الجفاف التي تضرب العراق نتيجة انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن “صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد، حيث جرى بحث تطورات الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن ملف المياه يجب ان يكون أولوية قصوى باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي”.

واشار صالح الى “ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق، منوّهاً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد”.

وشدد على، “ضرورة حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية تعاني منها الدول وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة أن “يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين”.

من جانبه شرح الوزير مهدي رشيد الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه في البلد خصوصاً مع انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي وأزمة الجفاف، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية.

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