إيران تحتج على بناء تركيا للسدود: تضرنا وكذلك العراق

أعرب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الثلاثاء، عن رفضه لقيام تركيا ببناء السدود بما يضر البيئة في بلاده والعراق.

جاء ذلك في تصريح له اليوم خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي ردا على سؤال للنائب جلال محمود زادة حول بناء تركيا للسدود بلا انضباط

وقال عبداللهيان إنه: ليس من المقبول لنا نحن في ايران ان تقوم تركيا باجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الايراني والمنطقة وتؤثر كذلك بصورة سلبية على حجم المياه الداخلة الى البلاد.

واضاف امير عبداللهيان: لا ينبغي ان نسمح لبعض الدول ومنها تركيا باستغلال عدم وجود آلية دولية في سياق تغيير الظروف البيئية سواء في ايران او العراق، ونحن على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية لان مسالة بناء السدود من قبل تركيا تضر ايران وكذلك العراق.

وعن السبب في عدم رفع ايران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي قال: لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بامكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها الا ان المتاح اليوم هو متابعة القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في اطار العلاقات الدبلوماسية.

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