إيضاح من التربية بشأن قرار تحسين المعدل

أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ايضاحاً بخصوص قرار تحسين المعدل الذي تم إقرارهُ في وقتٍ سابق .

وذكرت الوزارة، في بيان أن “قرار تحسين المعدل يقع ضمن صلاحية هيئة الرأي التي أقرته، ولا يدخل في صلاحيات الوزير اجراء اي تعديل عليه”، مضيفة أن “هيئة الرأي صوتت بجلستها المرقمة (4) بتأريخ 22 / 3 / 2021 بأن العام الدراسي 2020-2021 هو العام الاخير الذي يطبق فيه نظام تحسين المعدل للطالب الناجح الذي لم يكن راغباً بالمعدل الذي حصل عليه، ولا يسري على الاعوام الدراسية اللاحقة”.

وأشار البيان، إلى أن “نسبة 90% من الطلبة المشاركين في تحسين المعدل اخفقوا وحصلوا على معدلات اقل من التي حصلوا عليها في السنة الاولى”.

وأكدت الوزارة، “حرصها الكبير على مستقبل طلبتها الدراسي، وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية من اجل رفع اسم العراق عالياً في كافة المحافل العربية والدولية”.