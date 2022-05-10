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الاحتلال الأمريكي يقصف بستة صواريخ ناحية باسرمة شمال العراق

قصفت قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدة حرير بمحافظة أربيل شمال العراق بستة صواريخ ناحية باسرمة في المحافظة.

وقال مصدر أمني في قضاء شقلاوة الذي تتبع له الناحية إدارياً لمراسلة سانا في بغداد: “ستة صواريخ أطلقتها القوات الأمريكية في قاعدة الحرير سقطت على منطقة مكتظة بالمنازل في ناحية باسرمة وتسببت بإلحاق أضرار كبيرة في أحد عشر منزلاً وإصابة العديد من ساكنيها” مشيراً إلى أن القوات الأمريكية زعمت أن إطلاق الصواريخ جاء ضمن تدريبات لمواجهة هجومات بطائرات مسيرة محتملة.

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية العراقية باشرت تحقيقاتها في الحادث لمعرفة حيثياته.

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