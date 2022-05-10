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الخسائر تتوالى.. بتكوين تهوي إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر

شعار عملة بتكوين - رويترز

شعار عملة بتكوين – رويترز

هوت العملة الرقمية بتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ تموز 2021 اليوم الاثنين بينما يستمر هبوط أسواق الأسهم في إلحاق الضرر بالعملات المشفرة التي يجري تداولها حاليا بما يتماشى مع ما يطلق عليه الأصول العالية المخاطر مثل أسهم التكنولوجيا.

وهبطت بتكوين 5.27 بالمئة إلى 32 ألف و230 دولارا بحلول الساعة 1605 بتوقيت جرينتش، في خامس جلسة على التوالي من الخسائر.

وانخفضت قيمة العملة المشفرة 15 بالمئة منذ بداية أيار وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في تشرين الثاني العام الماضي.

المصدر :
  • رويترز
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