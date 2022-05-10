السليمانية: هناك نقص بالسيولة المالية في مصارف إقليم كوردستان كافة

قال مدير التربية العامة في محافظة السليمانية دلشاد عمر، يوم الثلاثاء، ان المستحقات المالية للمحاضرين لا علاقة لها بالسياسة.

وقال عمر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن “هناك مشكلة في السيولة المالية في مصارف إقليم كوردستان كافة، وليست السليمانية فقط، والموضوع ليس سياسيا”.

وأضاف أنه على غرار أربيل ودهوك فإن المحاضرين في السليمانية صُرفت لهم المستحقات المالية لشهر شباط من العام الحالي.

وتابع عمر بالقول “لقد أعددنا قوائم بالرواتب للمحاضرين، وسيتم صرفها عليهم عندما نتلقى إشعاراً من المصرف”.

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