العراق يخصص 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين

أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، يوم الاثنين، تخصيص 500 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي الحالي.

وقال الجبوري في بيان إن “هذا المبلغ سيسهم في إنجاح الموسم التسويقي ويزيد من آليات التسويق المتواصلة في بغداد وعدد من المحافظات”.

وأشار الجبوري إلى أن “الموسم التسويقي هذا العام يحقق نجاحات كبيرة من خلال قيام الفلاحين والمزارعين بتسويق كميات كبيرة وبشكل يومي وصلت الى اكثر من 50 الف طن يومياً”.

ولفت وزير التجارة، إلى “وجود آلية تعاون مع الجهات الساندة”، مثمناً “دعم رئيس الحكومة ووزارة المالية لإنجاح آليات التسويق في معظم محافظات البلاد”.

وأعلنت وزارة التجارة في وقت سابق، وصول الكميات المسوقة إلى أكثر من 400 ألف طن منذ بدء الموسم التسويقي في الأول من الشهر الحالي وحتى الآن، مبينةً أن الكمية في تصاعد مستمر في ضوء افتتاح مراكز تسويق جديدة في بغداد والأنبار وصلاح الدين.

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