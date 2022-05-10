العمل: فريق حكومي لمكافحة التسوّل

بغداد: بتول الحسني

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ضمن فريق يضم وزارات الداخلية والأمن الوطني والتربية لغرض وضع الحلول الناجعة لمكافحة التسول والحد منه.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي : إنَّ الوزارة سجلت أكثر من مليوني عاطل عن العمل في قاعدة بياناتها ، وهناك أعداد مقاربة للعاطلين غير مسجلين، إلا أنَّ ظاهرة تسول الشباب لا تنضوي أسبابها ضمن قلة فرص العمل بل تعود إلى أسباب اجتماعية متمثلة بالتفكك الأسري وانتشار المخدرات، لاسيما في المناطق والمحافظات الفقيرة التي يلجأ أكثر أبنائها إلى العاصمة هرباً من واقعهم الصعب”.

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