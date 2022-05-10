القلنطوزة !!

إنها شجرة الليوكالبتوس العملاقة الدائمة الخضرة من الفصيلة الآسية , تبلغ إرتفاعات شاهقة وذات أغصان كثيفة , ومن الأشجار المعمرة والسريعة النمو.

نسميها باللهجة المحلية ” قلنطوزة ” وهي في العراق تسمى “قلم طوز”.

ولا أعرف كيف وفدت إلى سامراء وترعرعت فيها , وكانت منتشرة في شوارعها ومدارسها (مدرسة سامراء الإبتدائية الأولى , ومدرسة الهادي) , وفي مدخل المدينة الأخضر الذي كان مقابل المحكمة والمكتبة العامة ونادي الموظفين , وكانت محاطة بأشجار الآس.

ويبدو أن الأجيال الأوائل قد إتخذوها دريئة تحميهم من غوائل الغبار , أو تخفف من كثافته.

تذكرت الشجرة الجميلة الكبيرة الوارفة الخضراء , والأخبار تتوارد عن عواصف الغبار , وهي ليست جديدة , وتسمى ” الغُبرة ” أو ” الصُفرة” , وهناك العديد من القصص والحكايات المتوارثة عنها , تحتشد بالمخاوف الأخطار.

والعواصف الترابية تتكرر في بداية الصيف وتستمر لبضعة أيام أحيانا , وما كانت تأتي كل عام , بل تحصل في فترات متفاوتة.

وأعود إلى شجرة الليوكالبتوس , التي تحققت إبادتها , وقبل عقدٍ من الزمان , ما وجدتُ إلا واحدة في حديقة مدرسة سامراء الإبتدائية الأولى الجنوبية , وأخرى في الحديقة الغربية خلف “الصالون” , وشجرة في الشارع المقابل لمدخل “القلعة” , ولم أشاهد غير هذه الشجرات الثلاثة , وكل منها تحمل ذكريات بعيدة , فكنا نجالسها ونرسمها ونتخيل ما يحصل فوقها وتحت ظلالها.

في المدرسة الإبتدائية كنا نجتمع حولها , فهي ذات رائحة طيبة , وبعضنا يجرحها فتنزف ما نسميه “الصمغ” , وكانت الأطيار تترنم على أغصانها , مطمئنة إلى التلاميذ لأنهم لا يحملون “مصيادة” , أو ” كوز ونشاب”.

هذه الشجرة تطالبنا بإعادتها وبكثافة عالية , لتساعدنا على مواجهة العواصف الترابية , التي ما زلنا نتحدث عنها منذ عدة عقود وما فعلنا شيئا جديرا بالوقاية منها.

والحل الأمثل ربما بزراعة أشجار الليوكالبتوس , لأنها دائمة الخضرة , عالية الإرتفاع , كثيفة الأغصان وتحتاج قليل رعاية وماء , ويمكنها أن تقلل من مخاطر الغبار , وتكون دريئة فعالة ضد صولات التراب!!

فعليكم بالقلنطوز!!

د-صادق السامرائي

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