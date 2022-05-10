النمل، هذا الكائن العجيب ! (*) بقلم د. رضا العطار

مستعمرة النمل واحدة قد تضم في دهاليزها اكثر مما تضم مدينة كبيرة من البشر. ورغم هذا التكدس فان مدينة النمل بالغة التنظيم. والحركة فيها انسيابية سلسة والمرور لا يعرف الصدام ولا الاختناق. وكأنما عقل جماعي مشترك يحكم تصرفات كل نملة. وقد اجتذبت هذه الظاهرة وغيرها اهتمام العلماء المختصين، فأنبروا لكشف حجب التنظيم الاجتماعي للنمل وممالكه، وتبين وجود علاقات مثيرة بين النمل والنبات، اذ يعتمد النمل احيانا على النبات في غذائه ويتخذ منه ملجأ ويحميه في احيان اخرى.

الأتصال والتخاطب بين افراد النمل يعتمد على استخدام اشارات كيمياوية تسمى

( الفيرومونات ) لتنسيق نشاطاتها. ومن المعروف لدى العلماء ان للنملة غدد تفرز هذه المادة. وبفضل اساليب الجراحة الميكروسكوبية تمكنوا من عزل هذه المادة من غدد النمل. وبذلك تمكنوا من دراسة انماط السلوك الاجتماعي لهذا المخلوق.

فعلى سبيل المثال تفرز انواع من النمل تدعى (الطوافة) فيرمونا خاصا تهتدي به غيرها الى مصادر الغذاء، في حين تتبع قوافل النمل المحارب من نوع (ايسيتون) التي تسير بمئات الالوف على هدى رائحة الفيرون، تفرزها نملة المقدمة.

والنمل يلتصق بعضه ببعض ويتبادل نقيطات العطام، وبهذه الطريق تنتقل الرسالة المنقولة فيرومونيا الى جميع رعايا المملكة بسرعة هائلة.

وقد اكتشف العالمان – ادوارد ويلسون – و – فريد رنبير – النمل (المستعبد). الذي يغزو في العادة ممالك النمل الاخرى التي تضم نملا من نوع ( سايسيريكا ) وفي سبيل ان تنشر الرعب والفزع فيها تفرز نوعا خاصا من مادة الفيرومون التي تجعل النملة الاسيرة ان تترك بيضها وشرانقها وتولي الادبار.

لقد اتاح نمط الحياة الجماعية الاستعمارية الذي يعيش فيه جميع اجناس النمل، التكيف مع البيئات المختلفة ما بين خط الاستواء والقطبين. فهناك عشرة الاف نوع من النمل، وكثير غيرها لم يكتشف بعد. ويتراوح عدد افراد المستعمرة الواحدة من عشرات الى اكثر من مليون نملة.

اما تلك التي يقع عليها الأختيار لتتوج ملكة. تلقي رعاية خاصة تختلف كلية من تلك التي تختار لتعمل في صفوف الطبقات الكادحة – – – على ان الطوافات تشكل الهيكل الرئيسي لمملكة النمل فهي التي تؤدي جميع الاعمال الشاقة وتوزعها فيما بينها على غرار شغالات النحل. بعضها يطوف بعيدا بحثا عن الغذاء وبعضها ينقله الى المملكة وبعضها يعتني بالبيض واليرقات، وتظل تنقلها من مكان الى آخر لتوفر افضل مستويات الحرارة والرطوبة المناسبة. والبعض الاخر يعمل في بلاط الملكة. التي تمضي جل عمرها (7) سنوات تضع البيض بمعدل بيضة واحدة كل عشر دقائق – – – في حين يقف الحراس ذو المخالب الجارحة عند باب قصرها.

ومن اكثر انواع النمل اثارة هو (جيش النمل) الذي يدهش المشاهد في عنفه وقدراته، حيث انه يستطيع ان يهاجم ثعبانا، يفتك به ويلتهمه.

ومن اشهر انواع النمل فصيلة (ايسيتون بورشلي) الذي يعيش في امريكا الجنوبية. هذا النوع لا يثبت في مكان واحد وانما يزحف كل يوم الى معسكر جديد وفي الليل يتكور مع بعضه مكونا كتلة كبيرة تضم اكثر من 170000 نملة، وهذا النوع يبدأ غاراته المحمومة بحثا عن الطعام مع الفجر ويستمر فيها حتى الغسق ومن ثم يهجر المكان حاملا يرقاته معه الى مكان جديد. يستمر هذا التنقل مدة اسبوعين حتى تنضج اليرقات وتنتفخ بطن الملكة معلنة موسم بيض جديد، فيضع الجيش رحاله ويستقر مدة ثلاثة اسابيع، تضع الملكة خلالها بيضها، وفي نهاية هذه الفترة يبدأ فقس البيض. وحينما تخرج اليرقات من شرانقها، تبدأ المسيرة الهائلة من جديد.

اكتشف العلماء وجود علاقة مثيرة بين بعض انواع النباتات والنمل. فبعض الاشجار تبدو في صحة افضل مع وجود النمل على اوراقها، لان النمل يحميها من الزواحف والفطريات الضارة، ويعمد النمل في مثل هذه الحالة الى بناء اعشاشه على الاوراق والاغصان حتى انه يبني جسورا من اجساد النمل بين ورقة واخرى – – – لكن هناك انواع ضارة من النمل تدمر جذور النباتات وتقتلها.

هناك شجرة تعرف باسم ( بايبرسينو كلوديوم ) تخرج اكياسا من الغذاء يتغذى عليها النمل، وفي حالة عدم وجود النمل عل الشجرة لا تظهر هذه الاكياس. ويعتقد العلماء ان النملة هي التي تحًثُ الشجرة على خلق هذه الاكياس، لكن مقابل ذلك يقوم النمل بتقديم خدمات الصيانة والتنظيف للشجرة حتى تغدوا اغصانها وجذعها خلوا من الفطريات الضارة، وكأن كلاهما اي النمل والنبات يعكس لنا مفهوم التعايش السلمي.

وفي حالات اخرى هناك نوع من النمل يتولى نفسه تغذية النبات كما يحدث مع بعض انواع نبات البن (القهوة) في امريكا الجنوبية.

*من كتاب جولة في دنيا العلوم لمؤلفه جمال الكاشف.

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