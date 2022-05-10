انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬الصاعقة‭ ‬وخبير‭ ‬عسكري‭): ‬انهاء‭ ‬فصل‭ ‬سيناء عن‭ ‬الوادي‭ ‬يجفف‭ ‬الارهاب

ستون‭ ‬معارضاً‭ ‬مصرياً‭ ‬يطالبون‭ ‬بـبناء‭ ‬الثقة‭ ‬لحوار‭ ‬سياسي‭ ‬دعا‭ ‬اليه‭ ‬السيسي

بيروت‭- ‬الزمان‭ -‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

دعا‭ ‬عشرات‭ ‬النشطاء‭ ‬السياسيين‭ ‬والمعارضين‭ ‬المصريين‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬جادة‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‮»‬‭ ‬بينها‭ ‬وبينهم‭ ‬وسط‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لاجراء‭ ‬حوار‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬كافة‭ . ‬وترصد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬تحركات‭ ‬لانصار‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التشويش‭ ‬على‭ ‬حوار‭ ‬القوى‭ ‬الوطنية‭ ‬وافشال‭ ‬دعوة‭ ‬السيسي‭.‬

ووقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ناشطًا‭ ‬ومعارضًا‭ ‬مصريًا‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬وداخل‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬نُشر‭ ‬الاثنين‭ ‬أكدوا‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬حوار‭ ‬سياسي‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬تسبقه‭ ‬وتتوازى‭ ‬معه‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬الجادة‭ ‬لبناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الحاكمة‭ ‬وباقي‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬السياسي‭ ‬والمدني‭ ‬المصري‮» ‬

وكان‭ ‬السيسي‭ ‬وجه‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الفعاليات‭ ‬العامة،‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬والحزبية‭ ‬والشبابية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬سياسي‭ ‬حول‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬السيسي‭ ‬آنذاك‭ ‬‮«‬الوطن‭ ‬يتسع‭ ‬لنا‭ ‬جميعا‭ ‬والاختلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬لا‭ ‬يفسد‭ ‬للوطن‭ ‬قضية‮»‬‭.‬‮ ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬طالب‭ ‬بها‭ ‬الموقعون‭ ‬على‭ ‬البيان‭: ‬وقف‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬الاحتجاز‭ ‬التعسفي‮»‬‭ ‬و»الحبس‭ ‬الاحتياطي‮»‬،‭ ‬والغاء‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬عليها‭ ‬عامان‭ ‬دون‭ ‬احالة‭ ‬للمحاكمة‭.‬‮ ‬

تشهد‭ ‬مصر‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الافراج‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬41‭ ‬من‭ ‬سجناء‭ ‬الرأي‭ ‬والسياسة‭ ‬كانوا‭ ‬موقوفين‭ ‬احتياطيا‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الصاعقة‭ ‬المصرية‭ ‬المدعومة‭ ‬بطائرات‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬بدأت‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬لتطهيرها‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬بعد‭ ‬العملية‭ ‬الإرهابية‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬عناصر‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭ ‬المتمركزة‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬نقاط‭ ‬رفع‭ ‬المياه‭ ‬بغرب‭ ‬سيناء‭ ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المصرية‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬18‭ ‬إرهابيا‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬إرهابيين‭ ‬،‭ ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬والذي‭ ‬أعطى‭ ‬توجيهاته‭ ‬بالإسراع‭ ‬بعملية‭ ‬تطهير‭ ‬سيناء‭ ‬من‭ ‬أوكار‭ ‬الإرهابيين‭ ‬بمساعدة‭ ‬أهالي‭ ‬سيناء‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬القومية‭ ‬التي‭ ‬تستوعب‭ ‬الآلاف‭ ‬والذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬سيناء‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الأسبق‭ ‬اللواء‭ ‬نصر‭ ‬سالم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬السابقة‭ ‬بتطهيرها‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تخصيص‭ ‬700‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬لعمليات‭ ‬التنمية‭ ‬المستمرة‭ ‬وبناء‭ ‬5‭ ‬أنفاق‭ ‬لإنهاء‭ ‬فصل‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬الوادي‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تجفيف‭ ‬منابع‭ ‬الإرهاب‭. ‬وأضاف‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الإرهابية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬المياه‭ ‬شرق‭ ‬القناه‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬18‭ ‬محطة‭ ‬مخصصة‭ ‬لخدمة‭ ‬مشروعات‭ ‬الاستصلاح‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬استصلاح‭ ‬560‭ ‬ألف‭ ‬فدان‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬تجذب‭ ‬مليون‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مخطط‭ ‬تعمير‭ ‬سيناء‭ .‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬اتهم‭ ‬الداعية‭ ‬الإسلامي‭ ‬خالد‭ ‬الجندي‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬والسلفيين‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬العملية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفتاويهم‭ ‬الضالة‭ ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬مبررا‭ ‬للجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬للقيام‭ ‬بعملياتها‭ ‬الإرهابية‭ ‬ضد‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ .‬