بطريرك الكلدان يطالب بتشكيل حكومة تحفظ السيادة والمستقلون تتقاذفهم الأهواء بين الإطار والتيار

بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

قال‭ ‬الكاردينال‭ ‬لويس‭ ‬روفائيل‭ ‬ساكو‭ ‬ان‭ ‬المواطنين‭ ‬العراقيين‭ ‬محبطون‭ ‬من‭ ‬‮١٩‬‭ ‬سنة‭ ‬مظلمة‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والعنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬والاخفاقات‭ ‬والفساد‭ ‬والظلم‭ ‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬بطريرك‭ ‬الكلدان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والعالم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬موجهة‭ ‬للسياسيين‭ ‬والنواب‭ ‬خاصة‭ ‬وحملت‭ ‬عنوان‭ ‬نداء‭ ‬مواطن‭ ‬للتعجيل‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬انه‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬اشهر‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬والبلاد‭ ‬تنتظر‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المنشودة‭ ‬ولا‭ ‬يخفى‭ ‬السبب‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬انها‭ ‬الاطماع‭ ‬الشخصية‭ ‬والفئوية،‭ ‬وقال‭ ‬ياسادة‭ ‬ياكرام‭ ‬،‭ ‬إزاء‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يدرك‭ ‬كل‭ ‬نائب‭ ‬انه‭ ‬للعراق‭ ‬والعراقيين‭ ‬وان‭ ‬عليه‭ ‬ضميريا‭ ‬ان‭ ‬يعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لمصلحة‭ ‬البلد‭ ‬ويعتمد‭ ‬الآلية‭ ‬القانونية‭ ‬والدستورية‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬حديثة‭ ‬تحمي‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬والديمقراطية،‭ ‬وتؤمن‭ ‬حقوق‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المعتقدات‭ ‬الدينية‭ ‬او‭ ‬الاجتماعية‭ ‬او‭ ‬السياسية‭ ‬وتقوم‭ ‬بالإصلاحات‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المسافة‭ ‬بعيدة‭ ‬بين‭ ‬مبادرتي‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يسعى‭ ‬المستقلون‭ ‬الذين‭ ‬يراد‭ ‬لهم‭ ‬ان‭ ‬يكونوا‭ ‬بيضة‭ ‬القبان‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬وسطية‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬الاختراق‭ ‬بدا‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬صفوفهم‭ ‬وسط‭ ‬تشكيك‭ ‬بوجود‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬المستقلين‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الانحياز‭ ‬للأحزاب‭ ‬تحت‭ ‬مغريات‭ ‬مختلفة‭ .‬

وتزداد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تمدد‭ ‬الأزمة‭ ‬إلى‭ ‬شهور‭ ‬إضافية،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬تمسك‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‭ ‬كل‭ ‬بمبادرته،‭ ‬ورمي‭ ‬الكرة‭ ‬بملعب‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬الذين‭ ‬يعتزمون‭ ‬بدورهم‭ ‬طرح‭ ‬مبادرة‭ ‬وسطية‭ ‬لا‭ ‬يتوقع‭ ‬احد‭ ‬نجاحها‭ ‬بسبب‭ ‬هشاشة‭ ‬كتلتهم‭ ‬وغموض‭ ‬مواقفها‭ ..‬

ولفت‭ ‬النائب‭ ‬المستقل‭ ‬حسين‭ ‬السعبري‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬يعتزم‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬تتضمن‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬و‭ ‬بنود‭ ‬وشروط‭ ‬وضمانات‭ ‬لإنهاء‭ ‬حالة‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭.‬

ويقول‭ ‬السعبري‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬محلي‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬كثفوا‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬والحوارات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬بغية‭ ‬الخروج‭ ‬بموقف‭ ‬ومبادرة‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لإنهاء‭ ‬حالة‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬وتجاوز‭ ‬الازمة‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬اعلان‭ ‬المبادرة‭ ‬ويتم‭ ‬بيان‭ ‬الموقف‭ ‬الواحد‭ ‬لقرابة‭ ‬الاربعين‭ ‬نائباً‭ ‬مستقبلاً‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تضمينها‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الترحيب‭ ‬بمبادرتي‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‮»‬‭.‬

ويضيف،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المبادرة‭ ‬تتضمن‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لحل‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬بنود‭ ‬وشروط‭ ‬وضمانات‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توفرت‭ ‬الجدية‭ ‬وحسن‭ ‬النوايا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نتوقعه‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬فسيتم‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬للتفاوض‭ ‬والحوار‭ ‬مع‭ ‬الكتل‭ ‬الاخرى‭ ‬بغية‭ ‬توضيح‭ ‬تفاصيل‭ ‬المبادرة‮»‬‭.‬

و‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬،‭ ‬البرلمانيون‭ ‬المستقلون،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬في‭ ‬بغداد؛‭ ‬لمناقشة‭ ‬مبادرتي‭ ‬الإطار‭ ‬والتيار‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬نيابي،‭ ‬تفاصيل‭ ‬ذلك‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وفيما‭ ‬تحدث‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬ستطلق‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬مبادرتي‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬المستقلين‭ ‬لن‭ ‬يطرحوا‭ ‬أي‭ ‬أسم‭ ‬لمنصب‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬اجتماع‭ ‬النواب‭ ‬المستقلين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬،‭ ‬حضره‭ ‬42‭ ‬نائباً‭ ‬من‭ ‬كتل‭ ‬تصميم‭ ‬وامتداد‭ ‬واشراقة‭ ‬كانون‭ ‬وصوت‭ ‬المستقلين‭ ‬وتجمع‭ ‬عراق‭ ‬المستقبل‭.‬

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