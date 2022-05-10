بعد سوء حالته الصحية.. توجيه حكومي يخص الفنان سعد خليفة

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مسيرته الفنية

بدا حياته التمثيلية مع مسرح الطفل عبر مسرحية (السنافر) للمخرج سليم الجزائري.

أهم اعماله

عيد وشجن _ _ مسلسل كوميدي _ اخراج رأفت البدر



عائله سوي جات _ _ مسلسل كوميدي _ اخراج علي أبو خمره



أكبر كذاب – الجزء الثاني – ظ¢ظ ظ،ظ£ – مسلسل كوميدي – اخراج علي أبو خمرة و مهند أبو خمرة



أكبر كذاب – الجزء الاول – ظ¢ظ ظ،ظ¢ – مسلسل كوميدي – اخراج علي أبو خمرة و مهند أبو خمرة



العتاك – الجزء الاول – ظ¢ظ ظ،ظ، – مسلسل كارتوني كوميدي – اخراج مهند أبو خمرة



مسرحية (مصباح علاء الدين)



مسلسل كاريكتير



مسلسل (الطاسة والحمام)



مسلسل (في أي بي) – انتجتهما قناة الشرقية



شارك ببعض الاعمال المسرحية الجادة مثل (ماكبث) للمخرج باسم



المسلسل التاريخي العراقي (سارة خاتون) مع المخرج صلاح كرم والفنانين كريم عواد



مسرحية (المشمش) إخراج علاوي حسين



مسرحية و(السلطان) إخراج علاوي حسين



مسرحية (احدب نوتردام) واخرجها الفنان كريم جثير



برنامج الحكومات (مسلسل) الحكومات في هذا البرنامج يتمكن سعد خليفة من اقتناص الفرصة المناسبة لتوجيه النقد للحكومات وللقوات الأمريكية وللوضعية السياسية الغير مستقرة في العراق في –



تعظيم

معلومات ممثل

الاسم سعد خليفة

صورة الفنان سعد خليفة

عنوان الصورة الفنان سعد خليفة

اسم الولادة

الدولة العراق

تاريخ الولادة تاريخ الميلاد والعمر 1960 5 17

مكان الولادة ديالى ، العراق

تاريخ الوفاة

مكان الوفاة

ألقاب أخرى

سنوات العمل 1990 – حتى الآن

الزوج

الزوجة

الشريك

الأبناء

الأباء

صفحة شخصية

جوائز

قاعدة السينما

ممثل عراق ي. قام بأداء أدوار كوميدية جميلة حققت له شهرة كبيرة في العراق وملئت الضحكة على شفاة العراق. وشكل مع النجم زهير محمد رشيد ثنائي كوميدي رائع, عمل عدة سنوات في برنامج كاريكاتير الذي يعرض على قناة الشرقية وهو برنامج كوميدي يصدر ظهيرة كل جمعه منذ عام 2004 بطولة وليد حسن جعاز و سعد خليفة و زهير محمد رشيد و بشرى إسماعيل و ماجد ياسين و علي جابر وإخراج الدكتور خضير علي حنون وحقق هذا البرنامج نجاحا باهرا في فترة قياسيه،

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