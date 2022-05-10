حراك لعقد اتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي العراقي

كشفت رابطة شركات السفر والسياحة في العراق، أمس الاثنين، عن حراكٍ بشأن عقد اتفاقيات تعزِّز سوق العمل السياحي.

وذكر بيان للرابطة أنَّ “الجناح العراقي الرسمي افتتح في معرض سوق السفر العربي ATM بدبي”، مبيناً أنَّ “الجناح افتُتح برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار- هيئة السياحة العراقية، وبإشراف وتنفيذ رابطة شركات السفر والسياحة في العراق”.

وأوضح البيان أنَّ “المعرض انطلق بمشاركة شركات سياحة وفنادق عراقية من مختلف المحافظات”. وقال رئيس رابطة شركات السفر والسياحة في العراق حيدر عامر الدجيلي، بحسب البيان: إنَّ “مشاركة الرابطة في المعرض بجناح رسمي يمثل العراق لأول مرة من خلال انعقاد دورات المعارض السابقة”.

وأضاف أنَّ “معرض سوق السفر العربي يعد من المعارض العربية والعالمية المهمة التي تشارك فيها شركات ومنظمات متعددة متخصصة في العمل السياحي من جميع دول العالم”.

وتابع الدجيلي أنَّ “الهدف من المشاركة هو إبراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط والترويج للسياحة الآثارية والتراثية والثقافية، لما تتمتع به أرض بلاد الرافدين من مواقع وآثار مهمة”، لافتاً إلى “العمل على عقد تفاهمات واتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي المشترك والانفتاح على جميع دول العالم”.

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