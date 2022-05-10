حصول الدكتورة العراقية (مروة منعم مجيد) على شهادة دبلوم الجامعة الامريكية للتجميل النسائي في جمهورية مصر العربية من بين العشرات من المشاركين من الوطن العربي

نالت الدكتورة العراقية (مروة منعم مجيد) على شهادة دبلوم الجامعة الامريكية للتجميل النسائي بدرجة التميز في جمهورية مصر العربية من بين العشرات من المشاركين من الاطباء من الوطن العربي حيث تضمنت الدورة العديد من الدورات النظرية و العملية اهمها (شرح المحتوي النظري (الجراحي و الغير جراحي) ، و المحتوى العملي علي حالات حقيقية) بالاضافة الى اجراء اختبار و امتحان لكافة المشاركين ، و قدمت منعم خلال الدورة بحث علمي متميز نال اعجاب اللجنة العلمية و التي اعتمدته من ضمن منهاج التدريب و الذي يعد مكسبا علميا و بحثا تم تقديمه من طبيب من جمهورية العراق

و في ختام الدورة نالت الدكتورة ( مروة منعم مجيد) على شهادة دبلوم الجامعة الامريكية للتجميل النسائي بدرجة التميز و الاولى على جميع المشاركين .

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