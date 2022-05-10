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ردّدْ اسم الله

ردّدْ اسم الله

 عمر بلقاضي/الجزائر

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رَدِّدْ مع الكونِ إسمَ الله مُخترقاً … سدَّ الصُّدود من الرَّهْطِ الملاعينِ

حيَّا على النُّورِ في ذكرٍ لخالقنا … صِدقاً وشوقًا فإنَّ العزَّ بالدِّينِ

يا باغيَ الخيرِ في الأرض التي سَقمتْ … من سقطةِ النّاسِ في غيِّ الشّياطينِ

قدِّمْ حبالك للغَرقَى بلا عَنتٍ … إنّ الهدايةَ بالإحسان واللِّينِ

مُذْ أدبرَ النَّاسُ عن دربِ الهُدى هلَكُوا … غاصتْ معيشتُهم في حمْأةِ الشِّينِ

خَرُّوا على صنَمِ الدُّنيا فما كسَبُوا … إلا التّعاسة َفي الإسفافِ والهُونِ

تَهوِي الجوانحُ في ضَنكٍ وفي ظُلَمٍ … إنْ جانبتْ دربَ ربِّ النّاس والكونِ

واللهِ إنّ هُدى الرّحمن مُنقذُنا … سبحانَ من خلقَ الإنسانَ من طينِ

ما عاندَ الحقَّ إلا جاهلٌ دَنِسٌ … فاللهُ يدحَرُهُ واللهُ يَحميني

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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