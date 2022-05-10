ساكو يوجّه نداءً الى السياسيين العراقيين

وجه غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، اليوم الثلاثاء، نداءً الى السياسيين العراقيين .

وقال ساكو في بيان : إن “أكثر من خمسة أشهر مرت على الانتخابات التشريعية، والبلاد تنتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة المنشودة، ولا يخفى السبب على المواطنين، انها الأطماع الشخصية والفئوية”.

وأضاف أن “المواطنين محبطين بسبب 19 سنة مظلمة من الصراعات والعنف والإرهاب والاخفاقات، والفساد والظلم وإزاء هذا الواقع المرير لا بد أن يدرك كل نائب انه للعراق والعراقيين، وان عليه ضميرياً أن يعطي الأولوية لمصلحة البلد، ويعتمد الآلية القانونية والدستورية لتشكيل حكومة قادرة على بناء دولة حديثة، تحمي السيادة الوطنية والديمقراطية، وتؤمّن حقوق كل مواطن، بغض النظر عن المعتقدات الدينية أو الاجتماعية أو السياسية، وتقوم بالإصلاحات وتوفير الخدمات”.

وخاطب ساكو السياسيين: “أمل العراقيين الذي نضعه بين ايديكم، سائلين الرب القدير ان ينيركم ويعينكم في هذه المهمة الوطنية والشرعية، وقبل أن يفوت الآوان”.

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