شجار مسلح بين “أولاد عم” ينتهي بقتيل وجرحى جنوبي العراق

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، باندلاع شجار مسلح بين “أولاد عم” انتهت بقتيل وجرحى.

وقال المصدر إن “شجار مسلح اندلع مساء اليوم، بمنطقة الحاوي قرب الجملون الازرق في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بين اولاد عم من قبيلة العبودة”، مبيناً ان الشجار انتهى “بقتيل واحد وثلاثة جرحى احدهم بحالة خطرة”.

وبين المصدر، أن “الأجهزة الامنية داهمت المكان على الفور، واستخدمت الرصاص الحي، لفض الشجار بين الطرفين”، مؤكداً “فرض السيطرة الامنية على الموقف”.

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