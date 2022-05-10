Posted on by

شجار مسلح بين “أولاد عم” ينتهي بقتيل وجرحى جنوبي العراق

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، باندلاع شجار مسلح بين “أولاد عم” انتهت بقتيل وجرحى.

وقال المصدر إن “شجار مسلح اندلع مساء اليوم، بمنطقة الحاوي قرب الجملون الازرق في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بين اولاد عم من قبيلة العبودة”، مبيناً ان الشجار انتهى “بقتيل واحد وثلاثة جرحى احدهم بحالة خطرة”.

وبين المصدر، أن “الأجهزة الامنية داهمت المكان على الفور، واستخدمت الرصاص الحي، لفض الشجار بين الطرفين”، مؤكداً “فرض السيطرة الامنية على الموقف”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close