صدمة.. حزب كردي يحدد موقف الكتل الكبيرة من النواب المستقلين لتشكيل الحكومة

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، ان الكتل الكبيرة لن تدعم المستقلين في تشكيل الحكومة.

وقالت عضو الاتحاد ريزان الشيخ دلير في تصريح خاص إن “الكتل السياسية الكبيرة لن تدعم المستقلين في تشكيل الحكومة”.

وأضافت انه “استحالة ان يتمكن المستقلين من تشكيل الحكومة دون دعم الكتل الكبيرة وهذه الكتل لن تدعمهم بطبيعة الحال”، لافتة الى ان “المبادرات التي وجهت الى المستقلين تعتبر مبادرات فاشلة وتطلقها الأحزاب لكي لا يقال ليس لديهم مبادرات لحل الأزمة السياسية”.

واشارت دلير الى ان “عدد النواب المستقلين قليل جداً مقارنة بالكتل الكبيرة لذلك لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة”.

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