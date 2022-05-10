“عيب على ألمانيا”.. ارتفاع غير مسبوق بعدد الجرائم ذات الدوافع السياسية

كشفت وزارة الداخليةالألمانية، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل الجرائم المرتكبة على خلفية سياسية في البلادلمستويات غير مسبوقة، كما أرتفع عدد الجرائم التي لم تُصنف في إطار إيديولوجيا معينةوكانت على صلة بجائحة كورونا أو بـ’عام الانتخابات’.

وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائيةفي ألمانيا، أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عام 2021 ارتفع بنسبة23% مقارنة بالعام السابق، لتتخطى قليلا عتبة 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية سياسية.

وشكلت الجرائم التي لا يمكن للشرطة تصنيفهاعلى إيديولوجيا محددة النسبة الأكبر من الزيادة، أمام تراجع طفيف للجرائم السياسيةالتي تحسب على اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.

وفي المقابل وبحسب وزيرة الداخلية نانسيفيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها ارتكبت من قبل أشخاص لم تصنفهم السلطات علىأنهم يمينيون أو يساريون أو إسلاميون أو مؤيدون لإيديولوجيا أجنبية، ارتفعت لتبلغ21 ألفاً و339 جريمة.

وعزت السبب إلى أنها جرائم على علاقة بجائحةكورونا وإجراءات الدولة لاحتوائها أو بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا فيعام 2021.

من جهته سجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة9201 جريمة ذات صلة بجائحة كوروناـ غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائمالمتعلقة بالانتخابات بلغت 420 حالة، علما أنه وإلى جانب الانتخابات العامة، شهد عام2021 انتخابات تشريعية في خمس ولايات من اصل 16 ولاية ألمانية.

وأثناء تقديمها للتقرير، قالت فيزر، إن’الأحداث التي شهدها عام 2021، وضعت التلاحم المجتمعي أمام تحديات جمة وهذا ماانعكس أيضا على الأرقام’.

إلى ذلك ارتفعت جرائم ضد الدولة وممثليهابشكل حاد العام الماضي، وفق بيانات الداخلية الألمانية، وسجلت الشرطة أكثر من 14 ألفجريمة من هذا القبيل – بزيادة تقارب 51%.

وبحسب البيانات فإن نحو ثلاثة أرباع الجرائمالمرتكبة ضد مسؤولين أو ممثلين منتخبين تورط فيها مشتبه بهم لم تستطع الشرطة تصنيفهمفي إيديولوجيا معينة، لكن وكما ذكر المكتب ارتكبت معظمها من قبل متطرفين يمينيين.

وأحصت الشرطة نحو 22 ألف جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة، بزيادة قدرها7% مقارنة بعام 2020، بينما نُسبت حوالي 10 آلاف جريمة إلى متطرفين يساريين، بتراجعقدره 8,7% مقارنة بعام 2020.

وهكذا يبقى، وكما جاء على لسان رئيس مكتب مكافحة الجريمة هولغر مونش، اليمين المتطرف ‘أكبر تحدٍ للمجتمع الديمقراطي’،لتتابع الوزيرة فيزر أن جرائم معادة السامية ارتفعت إلى 3 آلاف حالة وهو ما يعادل 29%، وهذا’عيب على ألمانيا’.

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