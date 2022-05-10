فريق آثاري من اليونسكو يطلع على معالم “طريق زبيدة” في العراق

انهى فريق فرنسي تابع لمنظمة اليونسكو، يوم الثلاثاء، زيارة استطلاع أثري لحدود محافظة النجف للاطلاع على طريق “الحج القديم”.

وذكر مدير ناحية النور، اياد الزرفي، أن “فريقاً فرنسياً تابعاً لليونسكو أنهى، اليوم، زيارة أثرية لطريق الحج القديم أو ما يُعرف بـ(طريق زبيدة) المشترك مع المملكة العربية السعودية والذي يبدأ من النجف وينتهي بمدينة مكة”.

وبين، أن “الفريق الفرنسي اطلع على خمسة مواقع أثرية تمتد من النجف إلى الحدود العراقية السعودية، والتي يقدر عمرها بأكثر من ألف سنة”، مشيراً إلى أن “الفريق كان مكلفاً بدراسة وضع هذه الاماكن الأثرية لغرض التمهيد لضمها إلى لائحة التراث العالمي”.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أعلنت وزارة الثقافة العراقية عن إدراج “طريق زبيدة” بين مدينة الكوفة ومكة المكرمة على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو، موضحة أنه ملف مشترك مع السعودية إذ سجلت كل دولة أربعة مواقع أثرية من كل جانب على خط سير الدرب التاريخي الذي ربط مدينة الكوفة بمكة المكرمة.

وذكرت الوزارة ايضاً، أنَّ المواقع العراقية المدرجة ضمن ملف اللائحة التمهيدية للتراث العالمي اليونسكو هي: محطة أم القرون، ومحطة الطلحات، ومحطة شراف، ومحطة العقبة الحدودية، والعمل قائم من كلا الطرفين على إعداد ملف الترشيح.

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