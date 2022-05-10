في ست محافظات.. التخطيط تطلق مسحا لتحديد خارطة جديدة للفقر

أعلنت وزارة التخطيط يوم الاثنين، انطلاق أعمال المسح التجريبي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة العراقية في ست محافظات، بتنفيذ الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي،وفيما بينت الوزارة أن الهدف من المسح هو تحديد خط وخارطة جديدة للفقر متعدد الأبعاد، من حيث (الصحة والتعليم والسكن ومؤشرات البطالة ونسب التضخم ومستوى السلة الغذائية ومستوى الحرمان الغذائي ومؤشرات اخرى).

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم في بيان “بدأت اليوم أعمال المسح التجريبي الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق ،الذي سيشمل ست محافظات وهي (بغداد، الانبار، نينوى، المثنى، البصرة، اربيل)”، مبينا إن هذا المسح يعدّ من المسموح المهمة وجارٍ العمل على توفير جميع إحتياجاته لتنفيذه”. وأضاف أن “هذه التجربة جاءت للوقوف على المشكلات والتحديات التي ربما سيُواجهها المسح أثناء تنفيذه عند انطلاقه فعليا في شهر تموز المقبل”.

وأشار إلى إن “التجربة تشمل زيارات للأسر وطرح الاسئلة المتعلقة باستمارات المسح فضلا عن جمع البيانات والمؤشرات الخاصة بهذا المسح”.

من جانبه، قال المدير العام للدائرة الفنية في الجهاز المركزي للإحصاء قصي عبد الفتاح رؤوف: “باشرنا اليوم بالتجربة النهائية التي تسبق المسح الإقتصادي والإجتماعي للأسرة في العراق ،الذي جرى تنفيذه في مدينة الصدر ببغداد”، وفقا للبيان.

وأضاف أن “هذه التجربة تمكنا من معرفة نقاط القوة والضعف لتنفيذ المسح”.

وأوضح أن “هذا المسح سيستمر لمدة اربعة عشر شهرا ،نتمكن من خلاله احتساب خط الفقر للاسرة والوقوف على بؤر الفقر في العراق”، مؤكدا إن المسح الفعلي سيشمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان.

واشار إلى ان “المسح سيوفر مؤشرات إقتصادية وإجتماعية للاسرة في الاقضية والنواحي في المحافظات، إضافة إلى مؤشرات الدخل والإنفاق والعمالة لإحتساب مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد للوقوف على فجوات الخدمات الأساسية في المحافظات”.

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