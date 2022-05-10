موظفو جامعة السليمانيَّة: الرواتب توزع في أربيل ودهوك فقط

السليمانية: عذراء جمعة

تظاهر أساتذة وموظفو جامعة السليمانيَّة لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على تأخر تسلم مستحقاتهم لشهر آذار الماضي، وأبدوا استغرابهم من توزيع الرواتب في أربيل ودهوك فقط.

وقطع المحتجون الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي السليمانية وكركوك، فضلاً عن تهديدهم بإعلان الإضراب العام في حال لم يتم تسليمها لهم.

وقال ممثل محتجي الجامعة خلال مؤتمر صحفي : إننا “سنستمر بالتظاهر لحين الاستجابة لمطالبنا بتوزيع رواتب شهر آذار الماضي، وفي حال لم يتم تسديدها سنلجأ إلى الإضراب العام وعدم الدخول إلى القاعات الدراسية”.

وبين أنه “تم إبلاغ الموظفين بتوزيع الرواتب قبل عطلة العيد، لكن لم نتسلمها حتى الآن بحجة عدم توفر السيولة المالية في مصارف المحافظة”.

وأشار إلى أنَّ “موظفي باقي الوزارات تم تسليم رواتبهم لشهر آذار الماضي، وتم الإعلان يوم أمس من قبل وزارة المالية عن جدول توزيع رواتب شهر نيسان الماضي، إلا أنَّ هذا الأمر يحدث فقط في أربيل ودهوك”.

ولفت إلى “قيام المحتجين بقطع الطريق الرابط بين محافظتي السليمانية وكركوك، وغلق باب الكلية التقنية في السليمانية ومنع الطلاب من دخول القاعات الدراسية من أجل لفت انتباه المسؤولين الذين إلى الآن لم يرد علينا أحد

منهم”.

وبين الممثل أنَّ “المحتجين يطالبون الجهات المعنية بالتعهد بتوزيع الرواتب بشكل منتظم كل 30 يوماً وإعادة الهيبة والكرامة للمؤسسات التعليمية”.

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