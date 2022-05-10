نصب استذكاري للراحل الدكتور،عبدالامير الحمداني في الناصرية.

الناصرية/حسين باجي الغزي.

الاثنين 9-5-2022

وجه مستشار محافظ ذي قار للشؤون الفنية والثقافية الفنان علي عبد عيد دعوة خالصة للفنانيين التشكيليين والنحاتين بتقديم موكيتات نحتية تجسد شخصية المحتفى به الراحل الدكتور الحمداني .

وقال عيد في دعوته…في مبادرة من السيد محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي بتسمية شارع ونصب تذكاري للاثاري الراحل الدكتور عبد الامير الحمداني وزير الثقافة السابق ولدورة الكبير في علم الاثار واستعادة اكثر 1300 قطعة أثرية والتي تعرضت للسرقة .. دعوة خالصة للفنانيين التشكيليين والنحاتين في محافظتنا العزيزه بتقديم موكيتات نحتية تجسد شخصية المحتفى به .. للمسابقة في اختيار النصب الامثل .

واكد السيد المستشار على أن يكون العمل معدا لتنفيذة من مادة البرونز والمزمع اقامتة في شارع متحف الناصرية.

راجيا تقديم الاعمال لمدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الدعوة .

ووضع ارقام هواتف للمزيد من المعلومات والاستفسار بالاتصال ٠٧٨٠٠٤٤٦١٦٩ ٠٧٨٣٠١٩١٢٧٦ ٠٧٨٠١٢٠٦٣١٢