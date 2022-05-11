Posted on by

إيران تقصف حدود ناحية سيدكان في أربيل

قصف إيراني لمناطق حدودية داخل إقليم كوردستان
قصفت مدفعيات قوات الحرس الثوري الإيراني (باسداران) ناحية سيدكان بمحافظة أربيل.
وافاد مراسل رووداو الإعلامية، بختيار قادر، صباح اليوم الاربعاء (11 ايار 2022)، بقصف ناحية سيدكان بمدفعيات الحرس الثوري الإيراني.
وتقع ناحية سيدكان ضمن حدود قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل في أقليم كوردستان.
وقال محمد مجيد مختار قرية بربزين، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “في تمام الساعة الـ 8:02 سقطت اول قذيفة إيرانية في قرية بربزين”، لافتا الى انه “حتى الآن تسقط قذيفة او قذيفتين، بين الحين والآخر، في تلك المنطقة”.
من جانبه، أكد مدير ناحية سيدكان لشبكة رووداو الإعلامية ان “القصف بعيد عن المناطق المأهولة، ولم تسجل أي خسائر بشرية او مادية”.
وعلمت رووداو عن طريق مصدر بمدينة شنو في شرق كوردستان، ان قوات الحرس الثوري تثبت مدفعية في مرتفعات “دولميدان”، وهي تقوم بتوجيه القذائف بعيدة المدى من هناك باتجاه منطقة برادوست بإقليم كوردستان.
أمس الثلاثاء، اعلن الحرس الثوري الإيراني، القاء القبض على خمسة اشخاص مسلحين في مدينة بانة بمحافظة سنة، دون الكشف عن الجهة التي ينتمي إليها المسلحون.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close