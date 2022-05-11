إيران تقصف حدود ناحية سيدكان في أربيل

قصفت مدفعيات قوات الحرس الثوري الإيراني (باسداران) ناحية سيدكان بمحافظة أربيل.

وافاد مراسل رووداو الإعلامية، بختيار قادر، صباح اليوم الاربعاء (11 ايار 2022)، بقصف ناحية سيدكان بمدفعيات الحرس الثوري الإيراني.

وتقع ناحية سيدكان ضمن حدود قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل في أقليم كوردستان.

وقال محمد مجيد مختار قرية بربزين، لشبكة رووداو الإعلامية إنه “في تمام الساعة الـ 8:02 سقطت اول قذيفة إيرانية في قرية بربزين”، لافتا الى انه “حتى الآن تسقط قذيفة او قذيفتين، بين الحين والآخر، في تلك المنطقة”.

من جانبه، أكد مدير ناحية سيدكان لشبكة رووداو الإعلامية ان “القصف بعيد عن المناطق المأهولة، ولم تسجل أي خسائر بشرية او مادية”.

وعلمت رووداو عن طريق مصدر بمدينة شنو في شرق كوردستان، ان قوات الحرس الثوري تثبت مدفعية في مرتفعات “دولميدان”، وهي تقوم بتوجيه القذائف بعيدة المدى من هناك باتجاه منطقة برادوست بإقليم كوردستان.

أمس الثلاثاء، اعلن الحرس الثوري الإيراني، القاء القبض على خمسة اشخاص مسلحين في مدينة بانة بمحافظة سنة، دون الكشف عن الجهة التي ينتمي إليها المسلحون.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط