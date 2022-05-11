اجتماع مجلس وزراء كوردستان .. سيبحث هذه المواضيع

يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني رئيس مجلس الوزراء، وحضور نائبه قوباد طالباني وذلك لبحث جملة مواضيع.

دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان ، قالت في بيان : ان الاجتماع سيناقش نتائج زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان الى بريطانيا، ولقائه بكبار المسؤولين البريطانيين.

كما سيتم خلال الاجتماع استعراض مسودة مشروع قانون بشأن هيئة التصديق لدوائر وشهادات وزارتي التربية والتعليم العالي في الإقليم، ومناقشة مسودة القانون.

كما سيتم مناقشة وضع الكهرباء في إقليم كوردستان، ومقترحات وزارة الكهرباء لتحسين الخدمة وخاصة مع قرب حلول فصل الصيف.

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