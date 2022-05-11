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البرلمان العراقي يستأنف جلساته بمقترح حظر التطبيع مع اسرائيل

أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، أنه سيستأنف جلساته غداً الأربعاء بقراءة مقترح حظر التطبيع مع اسرائيل.

وبحسب الدائرة الاعلامية للمجلس فأن “جدول الاعمال يتضمن ثلاث فقرات اولها القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني المقدم من اللجنة القانونية”.

كما يتضمن الجدول بفقرته الثانية، تشكيل اللجان النيابية الدائمة، والثالثة “مناقشات عامة”.

وأعلنت الكتلة الصدرية بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد (24 / 4 / 2022)، عن تقديم تحالف “إنقاذ وطن” مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

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