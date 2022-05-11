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السليمانية: الإطاحة بعصابة نسائية تسلب الرجال

السليمانية: الإطاحة بعصابة نسائية تسلب الرجال

أعلنت مديرية شرطة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعتقال أربع نساء متهمات بالانقضاض على رجل وسلب ما بحوزته من أموال.

وقالت المديرية في بيان: إنه «بعد أن سجل أحد الأشخاص شكوى لدى شرطة السليمانية أفاد فيها بأن أربع نساء قمن بالانقضاض عليه وسلب ما معه من أموال، تم تكليف جميع الأقسام والمراكز في حدود المحافظة بالمتابعة الفورية والعثور على المتهمات واعتقالهن».

وأشار البيان إلى تمكن الشرطة وخلال أقل من 24 ساعة من اعتقال المتهمات الأربع، مبيناً إنهن أقررن بالتهم المنسوبة إليهن وتم احتجازهن بأمر من القاضي، فيما التحقيقات معهن مستمرة.

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