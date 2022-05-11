الشمري: عدد نواب الاطار يقترب من نصف عدد المقاعد النيابية

اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد الشمري، الأربعاء، أن عدد النواب الذين ينتمون الى الاطار التنسيقي في تصاعد، مشيراً الى أن عددهم يقترب من نصف عدد المقاعد النيابية.

وقال الشمري غي تصريح ان “عدد نواب الاطار التنسيقي آخذ بالتوسع أكثر من الفترة السابقة”، مشيرا الى ان “عدد النواب داخل الاطار التنسيقي قد اقترب من نصف عدد نواب البرلمان”.

واضاف ان “القضية الاساسية التي نعمل عليها بعد المبادرات الاخيرة، هي اننا ننتظر مبادرة بارزاني، كما ستكون هنالك مبادرات أخرى من اكثر من جهة سياسية”.

وأوضح الشمري، أن “التسريبات من داخل اقليم كردستان تشير الى ان هناك مبادرة سيطرحها مسعود بارزاني، لكن لم يتم الى الان الاعلان عن موعد طرحها”.انتهى / 25م

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط