العراق مؤتمر دولي الإرهاب بمشاركة التحالف الدولي وأمن إقليم كردستان

أعلن يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاثنين، عقد مؤتمر “اخاء وطن” بمشاركة التحالف الدولي وأجهزة أمن إقليم كُردستان، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الأمن في حكومة المركز والاقليم.

وقال رسول في بيان (9 أيار 2022)، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، عقد صباح اليوم الاثنين مؤتمر ” أخاءُ وطن ” في مقر جهاز مُكافحة الإرهاب والذي شارك فيه كبار قيادات الأجهزة الأمنية الاستخبارية العراقية مع قادة التحالف الدولي في العراق بالأضافة لأسايش ومُكافحة إرهاب مُحافظتي ” أربيل، السُليمانية ” في اقليم كُردستان العراق” .

وأضاف “حيث ابتدأ المؤتمر بكلمة لرئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي رحب فيها بالحاضرين وشكرهم على مشاركتهم في هذا المؤتمر والذي وصفه بأنه ” خطوة فعالة ” لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الأمن في حكومة المركز والاقليم، مؤكدًا أن العلاقات تسير في مسارها الصحيح ووصلت إلى مراحل متقدمة جدًا من الثقة المتبادلة بين الطرفين” .

وأكد القادة الحاضرين، وفقا للبيان، على “دور جهاز مُكافحة الإرهاب في بناء وتطوير العلاقات بين الأجهزة الأمنية، مشيدين بالوقت ذاته بهذه الخطوات التي أعدوها من الأساسيات التي تدعم جهود مكافحة داعـش وتدعيـم الاستقرار في المنطقة”.

وتابع “واستعرض عن سير العمليات العسكرية والجهد الاستخباري، حيث أكد الحاضرين عزمهم تنفيذ عمليات مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة أمن اقليم كُردستان لمنع فلول الإرهابيين من التسلل وقطع جميع طرقهم ومحاولاتهم لايجاد موطئ قدم لهم في الأراضي العراقية، كما وتمت مُناقشة الجوانب التدريبية والقانونية التي من شأنها تطوير العمل والخُطط المستقبلية ويعتبر هذا المؤتمر الثاني الذي يجمع بين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن اقليم كُردستان”.

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