الفنان عاصي الحلاني: أتمنى على الشباب حمل الميكروفون وليس السلاح

يستعد الفنان عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة أواخر الشهر الحالي بعنوان “ضحكة حبيبي”، وسيصورها هذا الأسبوع، وهي من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان سليم سلامة وإدارة المخرج أحمد منجد، وستكون باللهجة اللبنانية، وفي جعبة الفنان أكثر من أغنية جاهزة، وعن أخباره تحدث الحلاني مع “العربية.نت”، وتمنى على الشباب حمل الميكرفون والغناء بدلا من السلاح والعنف.

وقال الحلاني في البداية إنه انتهى من تسجيل أكثر أغنية من ألحانه ومن كلمات علي المولى، بالإضافة إلى أغنية ثنائية مع عادل العراقي بعنوان “أربعين خمسين” من كلمات ضياء مالي وتوزيع طوني سابا.

وقدم الفنان اللبناني خلال مسيرته الغنائية أكثر من أغنية وطنية أبرزها أغنية

“لبناني” من ألحانه ومن كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وغنى لفلسطين والإمارات والعراق وتونس، كما اشتهرت أغنيته عن السعودية بعنوان “مملكة الحب” التي اعتبرها من أجمل القصائد التي قدمها بالفصحى، كما قدم أكثر من أغنية وطنية عن

مصر، بحسب الحلاني.

وأطلق الحلاني أكثر من أغنية باللهجة الخليجية منها “يا ناكر المعروف” وهي من ألحانه، بالإضافة إلى أغنياته باللهجة العراقية ومنها “يا طير”،”وينك حبيبي” وجميع هذه الأغنيات لاقت رواجاَ لافتاً، على حد تعبيره.

الحلاني لـ “العربية.نت”: سأطرح أغنية جديدة آخر الشهر الحالي بعنوان “ضحكة حبيبي”