المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: لدى “إنقاذ وطن” بديل لو فشل المستقلون في تشكيل الحكومة

أعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، أن لدى تحالف “إنقاذ وطن” خطة بديلة في حال لم ينجح المستقلون في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكداً أن البيانات والمبادرات التي تصدر عن التحالف يتم تداولها ومناقشتها بين أطراف التحالف قبل إصدارها.

ولدى استضافته في نشرة الساعة 12 ظهراً لتلفزيون رووداو، التي يقدمها سنكر عبدالرحمن، قال محمود محمد عن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاثنين (9 أيار 2020) في مقر البارزاني بأربيل: “عملنا في اجتماع الأمس على مناقشة كل التفاصيل التي تعيق تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”.

وأوضح محمود محمد: “عملنا في اجتماع الأمس على مناقشة كل التفاصيل التي تعيق تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وجرى البحث في السبل الكفيلة بإنهاء حالة الانسداد السياسي الحالية”، منوهاً: “أشار البيان الصادر عن الاجتماع بوضوح إلى تكثيف الجهود وزيادة تنظيم مساعي تحالف إنقاذ وطن واستمرار هذه الاجتماعات لتكون هناك حلول جديدة تماشياً مع التطورات والمستجدات”.

وعن مبادرة زعيم التيار الصدري القاضية بقيام المستقلين بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني: “سنستمر بالمبادرة القائمة الداعية إلى قيام المستقلين بتشكيل الحكومة وسننتظر حتى انتهاء المهلة”.

وأردف أن “الذي تهم معرفته هو أن العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة وتعديل برنامج وعملية تشكيل الحكومة ليس من مصلحة شعب العراق بل على العكس يؤدي إلى إلحاق أضرار سياسية واقتصادية واجتماعية به. لذا يجب التركيز على هذا الموضوع أكثر وإيجاد حلول للمشاكل. الأمر الذي نال الكثير من الاهتمام أمس هو أن يمارس البرلمان دوره في تشريع القوانين اللازمة والضرورية لشعب العراق وفي الرقابة على أداء الحكومة ليصبح مركزاً لحل المشاكل”.

وأكد محمود محمد أن “مبادرة تشكيل الحكومة من جانب المستقلين جاءت بعد تشاور ودراسة للجوانب الإيجابية والسلبية لها”.

وكشف محمود محمد لرووداو أن اجتماع الأمس ناقش “تشكيل سكرتارية لتحالف إنقاذ وطن، من الأطراف الثلاثة في التحالف، لمواصلة أعمال التحالف بصورة منظمة وصدور كل البيانات عنها وجمع كل الأمور عندها وتكثيف الاجتماعات وزيادة عددها، والسكرتارية في حال تشكيلها ستنم هذه الأمور. هذه السكرتارية سنشكلها في الأيام القادمة وسنعلن عنها عند تشكيلها”.

وحول وجود خطة بديلة لدى تحالف إنقاذ وطن، في حال فشل المستقلين في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال محمود محمد: “بعد انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة من جانب المستقلين نستطيع القول إنهم نجحوا في ذلك، وفي حال لم ينجحوا سنعمل على البديل. نحن بالتأكيد مستعدون لهذا الاحتمال ولتفكيك هذا الانسداد السياسي، وقد ضم البيان الصادر عن الاجتماع انفتاحاً على الأطراف الأخرى التي تريد المشاركة مع تحالف إنقاذ وطن لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”.

ولدى إجابته على سؤال: في حال نجح المستقلون في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، ماذا سيكون موقفكم لو اختاروا مستقلاً ورشحوه لمنصب رئيس الجمهورية؟ قال محمود محمد: “رئيس الجمهورية سيكون من بين المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم من جانب البرلمان، فقد أغلق باب الترشيح للمنصب. لكن طالما تم تخويل المستقلين والمبادرة تقضي بقيامهم بتشكيل الحكومة، علينا أن نساند توجهاتهم وآراءهم”.

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